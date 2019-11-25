Соцсети: в амурском селе бабушка сыпала реагент, чтобы перейти дорогу (видео)

Фото: скриншот видео

В интернете появилось видео, на котором, как сообщается, одна из жительниц Серышева, пытается перейти дорогу. Чтобы пересечь проезжую часть, ей приходится сыпать на дорогу песок, из пакета который она держит перед собой.

Такой способ преодоления препятствия в виде закованной в лед сельской дороги сняла случайная свидетельница. На видео видно, что бабушка уже практически пересекла перекресток. Она идет полусогнувшись, а за ней тянется ровная дорожка из песка, который сельчанке приходится сыпать себе под ноги, чтобы перейти дорогу и не упасть.

«Вот так дорожные службы у нас работают, бабушки ходят, посыпают. Посыпала себе дорожку и пошла дальше», – комментирует за кадром автор ролика.

В одном из амурских пабликов, где было размещено видео, подписчики активно комментируют увиденное.

«Жариково, Тамбовский район – тоже самое», – написал один из пользователей. «Реально очень скользко. Мы молодые идем кое-как, а каково старикам», – посочувствовала другая амурчанка.

А некоторые взяли эту идею и себе на вооружение.

«Хорошая идея. Завтра мешок с землей из дома для цветов возьму, чтобы до работы добраться. Иначе никак», – призналась одна женщина. «Уже набрала ребенку пакет песка. Завтра так же в школу пойдет», – написала в ответ другая.

Некоторые подписчики осудили автора ролика, посчитав, что вместо съемки, ей нужно было выйти из машины и помочь пожилой сельчанке.