В ДВОКУ создали уникальный тренажерный комплекс

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище создан уникальный тренажерный комплекс управления подразделениями в современном общевойсковом бою. Он выполнен в виде мультимедийного макета местности, переходящего в объемное изображение, на котором курсанты отрабатывают ситуационные задачи.

Занятия организуются в составе взводов, где каждый курсант в роли командира принимает решение в сложившейся обстановке, изображенной на экране, и, отдавая указания подчиненным и приданным силам, в должности которых стоят другие курсанты, осуществляет управление боем. При этом каждый курсант находится в подвижном изолированном тренажере, получает команды через радиостанцию и самостоятельно действует в роли конкретной должностного лица мотострелковой роты.

Комплекс позволяет будущим командирам, находясь в классе, отработать все основные виды тактических действий с использованием беспилотной авиации, новейших средств разведки, связи, артиллерии и других сил и средств, применяемых в современном бою.

Создание комплекса и ситуационных задач велось лучшими преподавателями в рамках рационализаторской работы. Оно воплотило анализ современных военных конфликтов и некоторые вопросы развития военной тактики будущего, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Фото: structure.mil.ru