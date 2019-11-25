В Благовещенске заключенного будут судить за дезодорант с сюрпризом

В Благовещенске на скамью подсудимых сядет 23-летний амурчанин. Он припас для себя гашиш и спрятал его во флакон от шарикового дезодоранта. Потом совершил другое преступление и попал в колонию. Там и вспомнил про заначку с наркотиком.

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело в отношении амурчанина, который, отбывая наказание в местах лишения свободы, незаконно хранил наркотическое средство. Как установило следствие, в мае 2015 года обвиняемый изготовил гашишное масло, которое поместил во флакон из-под шарикового дезодоранта и хранил у себя дома.

Спустя месяц обвиняемый совершил другое преступление, за которое был осужден к лишению свободы. Отбывать наказание он отправился в исправительную колонию. Через три года, проведенных в колонии, молодой человек вспомнил про наркотическое средство.

Он позвонил приятелю и, не ставя его в известность, попросил съездить к нему домой и привезти оттуда туалетные принадлежности, в том числе шариковый дезодорант. Тот передал вещи маме осужденного. Женщина, не зная о содержимом флакона, отнесла передачку в колонию.

Подозрительный дезодорант обратил на себя внимание сотрудника колонии. Проверяя вещи, он заметил, что шарик во флаконе не зафиксирован, имеет признаки деформации, а при переворачивании и вовсе выпал из флакона. Внутри был сверток с веществом темно-зеленого цвета. Согласно заключению экспертизы, это гашишное масло.

За незаконные хранение, изготовление, без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере, Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Уголовное дело по существу рассмотрит Благовещенский городской суд.