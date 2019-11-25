Родителям погибшего при пожаре в хабаровском лагере мальчика вручили орден Мужества

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Родителям награжденного посмертно Алексея Мартыненко, спасавшего детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском, вручили орден Мужества. 10-летний мальчик умер в больнице от тяжелых ожогов. Ранее приказом председателя СК РФ Алексей посмертно удостоен медали «Доблесть и отвага».

«Сегодня в Хабаровске награду родителям юного героя по поручению председателя СК РФ вручил руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета РФ Сергей Петров. Участники торжественного собрания почтили минутой молчания память юного героя, который отдал свою жизнь, спасая других», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Указом президента РФ Владимира Путина мальчик был посмертно награжден за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. Ранее приказом председателя СК РФ Александра Бастрыкина Алексей Мартыненко посмертно удостоен медали «Доблесть и отвага». «Достойный поступок Алеши заслуживает высшей нравственной оценки. Такие ребята – пример для будущего поколения, настоящие патриоты, неравнодушные, способные в трудную минуту подставить плечо, протянуть руку помощи. Память о его подвиге будет жить вечно», – отметили в СК.

Как сообщало Амур.инфо, пожар в палаточном лагере на территории туристического комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае возник в ночь на 23 июля. Площадь возгорания достигла 240 квадратных метров, сгорело 20 палаток, где находилось 189 человек. Погибла 11-летняя девочка. Позже в больнице скончались еще трое детей, среди них был и Алексей Мартыненко.