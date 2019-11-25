Двое выживших в аварии под Белогорском – жители Благовещенска

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 25 ноября, на 32-м километре автодороги «Подъезд к Благовещенску» произошло ДТП. Столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Carina. От удара машины выбросило с дороги. Погибли пять человек. По данным ЕДДС администрации Белогорского района, все погибшие были жителями Белогорска.

«Вызов в диспетчерскую скорой помощи Белогорской больницы поступил в 11:46. Бригада медиков прибыла на место аварии в 11:48. У пятерых участников автокатастрофы была зафиксирована смерть. Двоим пострадавшим оказана врачебная помощь специалистами скорой, в тяжелом состоянии их доставили в травмоцентр Белогорска. Время поступления в стационар – 12:35. В данный момент обоим пациентам оказывается необходимая медицинская помощь», – прокомментировали в министерстве здравоохранения Амурской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства, приведшие к трагедии.