Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:52 1

Двое выживших в аварии под Белогорском – жители Благовещенска

Двое выживших в аварии под Белогорском – жители Благовещенска

Люди, выжившие в страшной аварии под Белогорском, доставлены в травмоцентр. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Как стало известно, это жители Благовещенска, 59 и 28 лет.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 25 ноября, на 32-м километре автодороги «Подъезд к Благовещенску» произошло ДТП. Столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Carina. От удара машины выбросило с дороги. Погибли пять человек. По данным ЕДДС администрации Белогорского района, все погибшие были жителями Белогорска.

«Вызов в диспетчерскую скорой помощи Белогорской больницы поступил в 11:46. Бригада медиков прибыла на место аварии в 11:48. У пятерых участников автокатастрофы была зафиксирована смерть. Двоим пострадавшим оказана врачебная помощь специалистами скорой, в тяжелом состоянии их доставили в травмоцентр Белогорска. Время поступления в стационар – 12:35. В данный момент обоим пациентам оказывается необходимая медицинская помощь», – прокомментировали в министерстве здравоохранения Амурской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства, приведшие к трагедии.

Просмотров всего: 3310

#ДТП

распечатать


Происшествия 2

На месте ДТП с пятью погибшими в Приамурье гололеда не было
Происшествия 16

Пять человек погибли в ДТП в Амурской области (фото, видео)
Происшествия 1

Пограничники вытаскивали фуру, застрявшую между Китаем и Россией (видео)
Происшествия 7

В ДТП на трассе Благовещенск – Свободный пострадал ребенок
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Медики за 2 минуты по ледяной дороге доехали до место ДТП?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь