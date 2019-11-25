Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:49 1

В Хабаровске за неубранный снег и наледь наказывают рублем

В Хабаровске за неубранный снег и наледь наказывают рублем
Фото: prokhab.ru

Во всех районах краевого центра работают административные комиссии. Около 300 предостережений было выписано руководителям учреждений, предприятий и магазинов за минувшие выходные.

Основная часть жалоб приходит от населения на жилищные организации. Управляющие компании и ТСЖ заплатят штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей за несвоевременную расчистку от наледи придомовых территорий. Кроме того, аналогичные суммы штрафов ожидают руководителей всех форм собственности, если на их территории не устранят все замечания по уборке снега, сообщает портал PROkhab.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии Хабаровска.

Просмотров всего: 1175

#гололедица #Дальний Восток #финансы

распечатать


Спорт

Пять золотых медалей завоевали амурские каратисты в Хабаровске
Общество

Бездомные в Хабаровске будут печь хлеб
Общество 4

Соцсети: в амурском селе бабушка сыпала реагент, чтобы перейти дорогу (видео)
Происшествия

Родителям погибшего при пожаре в хабаровском лагере мальчика вручили орден Мужества
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Идиома

    Идиома
    3 часа назад

    так то Хабаровск

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь