В Хабаровске за неубранный снег и наледь наказывают рублем

Во всех районах краевого центра работают административные комиссии. Около 300 предостережений было выписано руководителям учреждений, предприятий и магазинов за минувшие выходные.

Основная часть жалоб приходит от населения на жилищные организации. Управляющие компании и ТСЖ заплатят штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей за несвоевременную расчистку от наледи придомовых территорий. Кроме того, аналогичные суммы штрафов ожидают руководителей всех форм собственности, если на их территории не устранят все замечания по уборке снега, сообщает портал PROkhab.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии Хабаровска.