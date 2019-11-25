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25ноября
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сегодня, 15:39 0

В Белгороде гимнастка упала с высоты во время представления (видео)

В Белгороде гимнастка упала с высоты во время представления (видео)
Фото: Jills с сайта Pixabay

В Белгороде во время циркового представления гимнастка упала с большой высоты. Один из зрителей представления снял на видео происшествие.

На кадрах видно, что циркачка раскачивается на тросе, переворачивается и падает. На помощь к девушке сразу выбежали коллеги.

Гимнастку вынесли на фанерном листе со сцены, прибывшая на место происшествия скорая доставила пострадавшую в больницу. У девушки диагностировали перелом ноги, сообщает Life.

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#жизнь #происшествия

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