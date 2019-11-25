В Белгороде гимнастка упала с высоты во время представления (видео)

В Белгороде во время циркового представления гимнастка упала с большой высоты. Один из зрителей представления снял на видео происшествие.

На кадрах видно, что циркачка раскачивается на тросе, переворачивается и падает. На помощь к девушке сразу выбежали коллеги.

Гимнастку вынесли на фанерном листе со сцены, прибывшая на место происшествия скорая доставила пострадавшую в больницу. У девушки диагностировали перелом ноги, сообщает Life.