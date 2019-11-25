Раненые при стрельбе в амурском колледже студенты идут на поправку

Фото: Амур.инфо

В амурском министерстве здравоохранения проинформировали о том, как себя чувствуют двое по-прежнему находящихся в больнице молодых людей, которые были ранены во время стрельбы в Амурском колледже строительства и ЖКХ. На стационарном лечении в АОДКБ сейчас находится 17-летний студент, а в благовещенской городской клинической больнице – 20-летний молодой человек.

«Оба получают необходимое лечение. Динамика положительная. Пока без осложнений», – сообщили в минздраве.

Как сообщало Амур.инфо, трагедия в колледже разыгралась 14 ноября. 19-летний студент Даниил Засорин устроил стрельбу, в результате – один человек погиб, трое получили ранения, сам стрелок покончил с собой.

Трое студентов с огнестрельными ранениями с места происшествия были доставлены в медицинские учреждения города Благовещенска бригадами скорой помощи. Все они в тот же день были экстренно прооперированы. Одного из них, на прошедшей недели уже выписали из лечебного учреждения.

По факту трагедии возбуждены уголовные дела. После произошедшегобыли уволены заместитель министра образования Олег Якутов и директор колледжа Виктор Петухов.