В Амурской области из-за гололедицы отменены 125 школьных маршрутов

Как сообщили в министерстве образования и науки Амурской области, решение об отмене подвоза школьников принято органами местного самоуправления. «Ребята, не посетившие сегодня свои уроки, обучаются с использованием дистанционных образовательных технологий, интернет-ресурсов – сайта или электронной почты», – уточнили в региональном минобразования и науки.

Министерство образования и науки Амурской области обращает особое внимание учредителей образовательных организаций на безопасность ежедневных перевозок детей. Вопрос о выезде школьных автобусов на маршрут должен решаться ежедневно с учетом погодных условий и дорожной обстановки.

«Качество образования ребенка определяется, в том числе, и тем, сколько занятий он посетил в течение учебного года. До начала экзаменов дети обязательно должны пройти все темы. Поэтому выполнение учебной программы в образовательных организациях – приоритет, – сказала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. – Конечно, исходя из нынешних погодных условий, рисковать жизнями детей для того, чтобы доставить их в школы, недопустимо. Поэтому на местном уровне при наведении порядка на дорогах школьные маршруты должны быть в приоритете».

Ранее Амур.инфо сообщало, что в селе Варваровка Октябрьского района школьников перевели на дистанционное обучение до 27 ноября.