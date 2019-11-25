В Амурской области из-за гололедицы отменены 125 школьных маршрутов
В понедельник, 25 ноября, в 13 муниципалитетах Амурской области отменили подвоз учащихся по 125 школьным маршрутам из 263 имеющихся. Корректировки в учебный процесс ввели из-за гололедицы, образовавшейся на дорогах после аномального явления – дождя, выпавшего в ночь с пятницы на субботу, 23 ноября.
Как сообщили в министерстве образования и науки Амурской области, решение об отмене подвоза школьников принято органами местного самоуправления. «Ребята, не посетившие сегодня свои уроки, обучаются с использованием дистанционных образовательных технологий, интернет-ресурсов – сайта или электронной почты», – уточнили в региональном минобразования и науки.
Министерство образования и науки Амурской области обращает особое внимание учредителей образовательных организаций на безопасность ежедневных перевозок детей. Вопрос о выезде школьных автобусов на маршрут должен решаться ежедневно с учетом погодных условий и дорожной обстановки.
«Качество образования ребенка определяется, в том числе, и тем, сколько занятий он посетил в течение учебного года. До начала экзаменов дети обязательно должны пройти все темы. Поэтому выполнение учебной программы в образовательных организациях – приоритет, – сказала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. – Конечно, исходя из нынешних погодных условий, рисковать жизнями детей для того, чтобы доставить их в школы, недопустимо. Поэтому на местном уровне при наведении порядка на дорогах школьные маршруты должны быть в приоритете».
Ранее Амур.инфо сообщало, что в селе Варваровка Октябрьского района школьников перевели на дистанционное обучение до 27 ноября.
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