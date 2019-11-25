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сегодня, 15:22 0

Амурчан приглашают побороться за поездку на Олимпиаду в Токио

Амурчан приглашают побороться за поездку на Олимпиаду в Токио
Фото: pixabay.com

24 марта в Амурской области пройдет зимний фестиваль «Готов к труду и обороне». Об этом говорили на заседании координационного совета по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

На фестивале пройдет тестирование для семейных команд. Команды будут состоять из двух взрослых и двух детей. Победителям дадут возможность представлять Приамурье на всероссийском этапе фестиваля ГТО среди семей. Он пройдет с 1 по 5 мая в Сочи. Лучшие спортсмены получат путевки на Олимпийские игры в Токио, сообщает региональное министерство физкультуры и спорта.

Кроме того, в апреле пройдет фестиваль ГТО среди студентов вузов и ссузов. С апреля по июнь в муниципалитетах запланированы этапы летнего фестиваля ГТО, по итогам которого будут выбраны участники регионального этапа. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, представят Амурскую область в финале фестиваля Всероссийского комплекса ГТО среди учащихся, который пройдет в «Артеке» в октябре.

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