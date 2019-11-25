Амурскую область спасают от гололеда более 55 дорожных рабочих испецтехника

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Чрезвычайную ситуацию, которая складывается на дорогах Амурской области после прошедшего аномального дождя, обсудили в областном правительстве на заседании КЧС. Из-за прошедших осадков гололедица образовалась на дорогах 11 районов Приамурья.

За выходные дни на дороги было высыпано почти 7,5 тонны противогололедного материала.

Сейчас на расчистке покрытых коркой льда региональных дорог задействовано порядка 80 единиц спецтехники и более 55 человек дорожных рабочих, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Низкие температуры воздуха в настоящее время не позволяют в полной мере сработать реагентам, образовавшаяся тонкая корка льда плохо поддается уборке ножами грейдеров. На сегодняшний день ограничено движение межмуниципальных автобусных маршрутов на автодорогах "Благовещенск – Свободный" и "Благовещенск – Гомелевка". Работы по расчистке будут вестись до полного устранения гололеда», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

По словам главы ведомства, в районы с наиболее сложной дорожно-транспортной обстановкой направлены кураторы от Амурупрадора, которые ежедневно ведут мониторинг ситуации, по мере нормализации дорожной обстановки, автобусное сообщение будет возобновляться.

Как сообщила зампред правительства Ольга Лысенко, для бесперебойного медицинского обслуживания населения в муниципальных образованиях со сложной транспортной обстановкой – Благовешенский, Свободненский и Табмовский – будет задействована санавиация.

Прозвучало также, что с наибольшими трудностями в ликвидации последствий столкнулись в Благовещенске, где сосредоточено наибольшее число многоквартирных жилых домов.

«23 ноября по итогам оперативного совещания, проведенного в администрации Благовещенска, был дан ряд поручений по организации очистки улиц и дворов. Отработали с собственником карьера, расположенного на 8 километре свободненской трассы, он обеспечил забор песчано-гравийной смеси с карьера в выходные дни. Активную помощь в очистке тротуаров оказали общественные организации, волонтеры и частные компании – более 100 человек. Работа по расчистке города от наледи будет идти до полной ликвидации последствий», – доложил первый заместитель мэра города Благовещенска Олег Имамеев.

С 22 ноября по утро понедельника на дороги Благовещенска специалисты высыпали более 3 000 тонн противогололедных материалов.

Специалисты управления ЖКХ с 23 ноября проверили 678 дворов, из которых территория 251 дома не была очищена ото льда. С понедельника, 25 ноября, продолжатся рейды административной комиссии города по очистке прилегающих территорий. И в случае непринятия мер материалы будут направлять в Государственную жилищную инспекцию области.

По словам замначальника инспекции Сергея Тюменцева, если дворы и прилегающие к организациям территории не очищаются, жители могут сами обратиться в отделы ЖКХ и на официальные сайты муниципалитетов.

Жители областного центра могут оставить свои обращения, относительно уборки дворов на сайте администрации города или обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Благовещенска по телефону: 99-32-18.

На совещании также подняли вопрос обеспечения управляющих компаний противогололедными материалами. За выходные дни организации исчерпали все свои запасы. Между тем для полного устранения проблем с гололедом потребуется подсыпка песчано-гравийной смеси на протяжении всей недели.

«Администрации города необходимо определить потребность управляющих компаний в противогололедном материале и помочь создать запасы для своевременной рассыпки во дворах. Также нужно выстроить работу и с собственниками коммерческих структур, которым сейчас тоже необходимо очистить территорию возле организаций», – отметил заместитель председателя правительства Владимир Кобелев.