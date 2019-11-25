В Уссурийске раздетый ребенок чистил крышу школы от снега (видео)

В Уссурийске сняли на видео школьника, который без верхней одежды чистил крышу образовательного учреждения от снега. Помощь родной школе он оказывал сидя на подоконнике.

Судя по видео, в это время учитель следит за происходящим через окно и придерживает несовершеннолетнего за туловище. Ролик получил широкое распространение в социальных сетях.

Полиция проводит проверку. В школу уже направлены инспекторы по делам несовершеннолетних. Устанавливаются обстоятельства происшествия, учащихся и сотрудников учреждения опрашивают.

«Сорвется – и все! Ребенок еще раздетый, на улице зима… Вот так убирается в школе снег с крыши», – цитирует очевидца VL.ru.