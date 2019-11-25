«Амурские рыси» из Благовещенска завершили «Осеннюю схватку» на 2 месте
В Благовещенске состоялся межрегиональный турнир по хоккею «Осенняя схватка». Команда «Амурские рыси» из областного центра заняла на этих соревнованиях второе место. Победителем стал «Союз» из Свободного.
Турнир проходил на ледовой арене «Острова» 20-22 ноября среди детей 2009-2010 годов рождения. За победу боролись 6 коллективов: кроме «Амурских рысей» и «Союза» – хабаровские «Лидер 2009» и «Лидер 2010», «Ледокол» из Читы, «Надежда» из поселка Новобурейский.
Матч между «Амурскими рысями» и «Союзом» завершился со счетом 1:7. Три шайбы «Союз» забросил в ворота соперника в первом периоде, во втором команды обменялись голами. И в третьем периоде «Союз» снова забросил три шайбы.
Как сообщается в группе общественной организации «Амурские рыси» в «ВКонтакте», данные соревнования стали первыми в серии турниров, проводимых в рамках реализации президентского гранта, полученного «рысями» в июне 2019 года.
«Наша организация подавала проект на фонд президентских грантов. Проект называется "Детям Приамурья – спортивное настоящее и будущее". В рамках этого проекта было приобретено оборудование для фигуристов (у нас еще секция фигурного катания помимо хоккея). Затем запланированы по проекту четыре турнира по хоккею и два соревнования по фигурному катанию. Ближайшие два мероприятия будут в декабре. 5-6 декабря состоится турнир по хоккею среди юношей 2007-2008 годов рождения, 19-20 декабря – хоккейный турнир среди юношей 2005-2006 годов рождения. В феврале пройдет четвертый турнир, и соревнования по фигурному катанию будут в марте-апреле», – рассказал ИА «Амур.инфо» председатель правления общественной организации «Амурские рыси» Леонид Ильин. Он уточнил, что все эти спортивные мероприятия пройдут также на ледовой арене «Острова».
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