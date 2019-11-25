«Амурские рыси» из Благовещенска завершили «Осеннюю схватку» на 2 месте

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Турнир проходил на ледовой арене «Острова» 20-22 ноября среди детей 2009-2010 годов рождения. За победу боролись 6 коллективов: кроме «Амурских рысей» и «Союза» – хабаровские «Лидер 2009» и «Лидер 2010», «Ледокол» из Читы, «Надежда» из поселка Новобурейский.

Матч между «Амурскими рысями» и «Союзом» завершился со счетом 1:7. Три шайбы «Союз» забросил в ворота соперника в первом периоде, во втором команды обменялись голами. И в третьем периоде «Союз» снова забросил три шайбы.

Как сообщается в группе общественной организации «Амурские рыси» в «ВКонтакте», данные соревнования стали первыми в серии турниров, проводимых в рамках реализации президентского гранта, полученного «рысями» в июне 2019 года.

«Наша организация подавала проект на фонд президентских грантов. Проект называется "Детям Приамурья – спортивное настоящее и будущее". В рамках этого проекта было приобретено оборудование для фигуристов (у нас еще секция фигурного катания помимо хоккея). Затем запланированы по проекту четыре турнира по хоккею и два соревнования по фигурному катанию. Ближайшие два мероприятия будут в декабре. 5-6 декабря состоится турнир по хоккею среди юношей 2007-2008 годов рождения, 19-20 декабря – хоккейный турнир среди юношей 2005-2006 годов рождения. В феврале пройдет четвертый турнир, и соревнования по фигурному катанию будут в марте-апреле», – рассказал ИА «Амур.инфо» председатель правления общественной организации «Амурские рыси» Леонид Ильин. Он уточнил, что все эти спортивные мероприятия пройдут также на ледовой арене «Острова».