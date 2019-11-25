Амурчанина на 2 года отправят в колонию за неуплату алиментов

В Благовещенске к реальному лишению свободы осужден мужчина за неуплату алиментов. 43-летний амурчанин несколько лет не платил деньги на содержание ребенка.

В 2017 году за уклонение от уплаты алиментов его привлекли к административной ответственности, но после этого ситуация не изменилась. Поэтому в 2018 году амурчанин был осужден условно к 8 месяцам лишения свободы.

«Несмотря на это, мужчина должных выводов не сделал и вновь не исполнил свои родительские обязанности по содержанию ребенка», – сообщили в пресс-службе Амурской областной прокуратуры. Суд признал гражданина виновным по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно».

Мужчине назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Благовещенска. Приговор в законную силу не вступил.