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сегодня, 14:43 0

В Тынде торжественно открыли театральную площадь

В Тынде торжественно открыли театральную площадь

В северной столице Приамурья после капитального ремонта открыли площадь возле драматического театра. Работы по реконструкции велись с начала августа 2019 года. На ремонт театральной площади потратили семь миллионов рублей из областного и местного бюджетов.

С этим событием горожан поздравили мэр Тынды Марина Михайлова и председатель городской Думы Игорь Магарламов. В честь открытия театральной площади в Тынде состоялся праздничный фейерверк.

На обновленной площади появилось новое асфальтовое покрытие и цветная фигурная тротуарная плитка. Рабочие выполнили устройство подпорной стенки и ограждений из арматурной стали, наружную облицовку подпорной стенки керамическими плитками. А также сделали устройство и ограждение лестничных проёмов, маршей, партерного газона, асфальтовых покрытий на проездах, установили опоры освещения с торшерными светильниками.

В этот же день в тындинском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Семейный портрет с посторонним», которую посвятили памяти тындинского режиссера и актера Владимира Лелеки. Много лет назад эта постановка уже была представлена зрителю, но сейчас в спектакле задействован новый актёрский состав.

Летом на отремонтированной площади перед театром будут проходить театрализованные, игровые и концертные программы, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#строительство #Тында

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