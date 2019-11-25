Как выглядел Хабаровск на рубеже 19-20 веков (видео)

Благодаря бдительным читателям сайта, редакция Альфа ТВ разобралась, где были сняты уникальные кадры кинохроники 1908 года. Это действительно Хабаровск, а не Благовещенск. Точно определить место съемки столетней давности помог кадр с изображением редакции и электротипографии газеты «Приамурская жизнь». Она располагалась в Хабаровске.

На кадрах также запечатлены теплоходы, идущие по Амуру, извилистый, холмистый берег города. Кроме этого, в объектив попали улицы Хабаровска, по которым едут кареты, телеги и прогуливаются жители.

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#Альфа ТВ #история

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Виктория Сытенко