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25ноября
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сегодня, 14:40 1

На Дальнем Востоке упали продажи легковых автомобилей

На Дальнем Востоке упали продажи легковых автомобилей
Фото: pixabay.com

На авторынке Дальнего Востока в октябре текущего года продали 1 298 новых легковых машин. Это на 19 % меньше, чем в 2018-м. Иномарок реализовали на 20,5 % меньше – 1 106 машин. Российских автомобилей продали на 6,3 % меньше – 192 штуки.

Как сообщает информационно-аналитическое агентство EastRussia. первенство по продажам на дальневосточном авторынке удерживает Toyota. В октябре 2019 года в ДФО продали 320 машин этой марки, что на 7 % меньше, чем годом ранее. Хуже на 34 % продажи шли у Hyundai – реализовано 139 машин этой марки. Третье место по популярности занял Nissan – 117 машин. Однако и у этой марки произошел спад по продажам – 38 %.

Лидером продаж на авторынке ДФО в октябре текущего года стал внедорожник Toyota Land Cruiser. Дальневосточники купили 95 таких машин, на 4,4% больше, чем в 2018-м. Второе место заняла Hyundai Creta – 82 машины, при этом продажи упали на 46 %. Третьим стал UAZ Patriot – 81 проданный автомобиль и падение на 10 %.

Всего за первые 10 месяцев 2019 года на Дальнем Востоке продали 12 572 легковых автомобиля. Это на 6 % меньше, чем в прошлом году.

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#транспорт #экономика

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Комментарии
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  • Таранов

    Таранов
    1 час назад

    Ну , а что вы хотели у людей денег нет!!!

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