Переломы и сотрясения: в Благовещенске из-за гололеда в два раза выросло количество обращений в травмункт

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В областном центре Приамурья из-за гололедицы на городских дорогах и тротуарах значительно увеличилось количество людей, получивших при падении различные травмы. Так всего за три дня в травмпункт обратились за помощью несколько сот человек.

С 22 по 24 ноября за помощью к специалистам обратились 402 человека, из которых 45 – дети. Большинство из них получили ушибы, растяжения, переломы при падении на скользких участках тротуаров. Для сравнения: за аналогичный период прошлой недели, с 15 по 17 ноября, было зарегистрировано 203 обращения, из них 16 детей.

«Основные травмы в эти выходные – специфичные для сложившейся обстановки: переломы лучевой кости, ушибы грудной клетки, переломы ребер, растяжения и переломы лодыжек. Восемь человек – с сотрясениями и переломами бедра были отправлены в травматологическое отделение нашей больницы на стационарное лечение. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь как по диагностике, так и по лечению», – отметил и.о. заведующего амбулаторно-поликлиническим отделением травматологии и ортопедии БГКБ Анатолий Епифанцев.

Травмпункт Благовещенска работает в усиленном режиме, информируют в министерстве здравоохранения Амурской области.