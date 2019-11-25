Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:29 2

Переломы и сотрясения: в Благовещенске из-за гололеда в два раза выросло количество обращений в травмункт

Переломы и сотрясения: в Благовещенске из-за гололеда в два раза выросло количество обращений в травмункт
Фото: Амур.инфо

В областном центре Приамурья из-за гололедицы на городских дорогах и тротуарах значительно увеличилось количество людей, получивших при падении различные травмы. Так всего за три дня в травмпункт обратились за помощью несколько сот человек.

С 22 по 24 ноября за помощью к специалистам обратились 402 человека, из которых 45 – дети. Большинство из них получили ушибы, растяжения, переломы при падении на скользких участках тротуаров. Для сравнения: за аналогичный период прошлой недели, с 15 по 17 ноября, было зарегистрировано 203 обращения, из них 16 детей.

«Основные травмы в эти выходные – специфичные для сложившейся обстановки: переломы лучевой кости, ушибы грудной клетки, переломы ребер, растяжения и переломы лодыжек. Восемь человек – с сотрясениями и переломами бедра были отправлены в травматологическое отделение нашей больницы на стационарное лечение. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь как по диагностике, так и по лечению», – отметил и.о. заведующего амбулаторно-поликлиническим отделением травматологии и ортопедии БГКБ Анатолий Епифанцев.

Травмпункт Благовещенска работает в усиленном режиме, информируют в министерстве здравоохранения Амурской области.

Просмотров всего: 861

#здоровье #гололедица

распечатать


Происшествия

Раненые при стрельбе в амурском колледже студенты идут на поправку
Происшествия

В Амурской области из-за гололедицы отменены 125 школьных маршрутов
Общество 2

Амурскую область спасают от гололеда более 55 дорожных рабочих испецтехника

Общество 1

Власти: в Благовещенске днем и ночью ведется борьба с гололедицей
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Kadet_84

    Kadet_84
    44 минуты назад

    Бабе Вале некогда, она более насущным делом занята... Приглашает горожан для обсуждения вопроса строительства канатной дороги в Хэйхэ.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь