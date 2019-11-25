Сказали – билетов нет: из-за гололеда амурчане не могут уехать из Благовещенска (видео)

На благовещенском автовокзале до сих пор нет информации о том, когда возобновятся межрегиональные и межмуниципальные рейсы. Амурчанам не продают билеты, автобусная стоянка пуста. Единственный выход – воспользоваться услугами частных перевозчиков.

Корреспондент Альфа ТВ поговорил с теми, кто не может добраться домой, и с перевозчиками, которые на свой страх и риск выполняет рейсы по гололедице.

Как сообщало Амур.инфо, после аномального для ноября явления – ледяного дождя, дороги в Благовещенском, Ивановском, Тамбовском и других районах покрылись ледяной коркой. Поэтому постановлением главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Амурской области от 23 ноября движение транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки по межрегиональным и межмуниципальным маршрутам, запрещено с 6 часов утра субботы, 23 ноября. То, что ехать по дорогам может быть опасно, подтверждают и многочисленные видео, снятые амурчанами. На кадрах видно, что проезжая часть местами полностью покрыта коркой льда. По информации областного ГИБДД, за минувшие сутки в Благовещенске и Благовещенском районе произошло 36 ДТП – это чуть больше, чем в обычные дни.