Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:41 0

Сказали – билетов нет: из-за гололеда амурчане не могут уехать из Благовещенска (видео)

Сказали – билетов нет: из-за гололеда амурчане не могут уехать из Благовещенска (видео)

На благовещенском автовокзале до сих пор нет информации о том, когда возобновятся межрегиональные и межмуниципальные рейсы. Амурчанам не продают билеты, автобусная стоянка пуста. Единственный выход – воспользоваться услугами частных перевозчиков.

Корреспондент Альфа ТВ поговорил с теми, кто не может добраться домой, и с перевозчиками, которые на свой страх и риск выполняет рейсы по гололедице.

Как сообщало Амур.инфо, после аномального для ноября явления – ледяного дождя, дороги в Благовещенском, Ивановском, Тамбовском и других районах покрылись ледяной коркой. Поэтому постановлением главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Амурской области от 23 ноября движение транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки по межрегиональным и межмуниципальным маршрутам, запрещено с 6 часов утра субботы, 23 ноября. То, что ехать по дорогам может быть опасно, подтверждают и многочисленные видео, снятые амурчанами. На кадрах видно, что проезжая часть местами полностью покрыта коркой льда. По информации областного ГИБДД, за минувшие сутки в Благовещенске и Благовещенском районе произошло 36 ДТП – это чуть больше, чем в обычные дни.

Просмотров всего: 1734

#Альфа ТВ #природа #транспорт

распечатать


Общество

Как выглядел Хабаровск на рубеже 19-20 веков (видео)

Общество 1

На Дальнем Востоке упали продажи легковых автомобилей
Происшествия 2

Пять человек погибли в ДТП в Амурской области (фото)
Общество 1

Благовещенцев зовут обсудить строительство канатной дороги и нового терминала
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь