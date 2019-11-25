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сегодня, 13:32 4

Пять человек погибли в ДТП в Амурской области (фото, видео)

Пять человек погибли в ДТП в Амурской области (фото, видео)
Фото: instagram.com/amurskiespasateli

Обновлено: 14:34

25 ноября в 11:25 на автодороге в Белогорском районе Амурской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, авария унесла жизни пяти человек, еще двое пострадали.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области, участники ДТП – машины Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Carina. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Видео пресс-службы УМВД России по Амурской области

В социальных сетях сообщают, что Land Cruiser снес Carina на большой скорости. Погибли люди, ехавшие в «карине».

По официальной информации, несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет.

«Пожарные пожарной части № 21 села Томичи и спасатели из Белогорска областного поисково-спасательного отряда сегодня работали на ДТП. Авария произошла на 32 километре трассы "Белогорск – Благовещенск" между населенными пунктами Томичи и Лохвицы: автомобиль Toyota Prado совершил столкновение с Toyota Carina. В результате ДТП двое человек пострадали и пятеро погибло. Чтобы деблокировать зажатых людей из деформированного авто, спасателям и пожарным пришлось применять лом, гидравлический аварийно-спасательный инструмент и дискорез: они перекусили стойки машины и отогнули двери», – говорится в Инстаграме Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Фото: instagram.com/amurskiespasateli

Просмотров всего: 6178

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Кто-то слишком быстро ехал. (((

  • v77

    v77
    55 минут назад

    О, господи.. 5 человек!!

  • 123654

    123654
    51 минута назад

    Зарисуйте лицо погибшего, ну ничего святого нет у вас.

  • alex 3

    alex 3
    37 минут назад

    ужасно, нет слов

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