Пять человек погибли в ДТП в Амурской области (фото, видео)

Фото: instagram.com/amurskiespasateli

Обновлено: 14:34



25 ноября в 11:25 на автодороге в Белогорском районе Амурской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, авария унесла жизни пяти человек, еще двое пострадали.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области, участники ДТП – машины Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Carina. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Видео пресс-службы УМВД России по Амурской области

В социальных сетях сообщают, что Land Cruiser снес Carina на большой скорости. Погибли люди, ехавшие в «карине».

По официальной информации, несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет.

«Пожарные пожарной части № 21 села Томичи и спасатели из Белогорска областного поисково-спасательного отряда сегодня работали на ДТП. Авария произошла на 32 километре трассы "Белогорск – Благовещенск" между населенными пунктами Томичи и Лохвицы: автомобиль Toyota Prado совершил столкновение с Toyota Carina. В результате ДТП двое человек пострадали и пятеро погибло. Чтобы деблокировать зажатых людей из деформированного авто, спасателям и пожарным пришлось применять лом, гидравлический аварийно-спасательный инструмент и дискорез: они перекусили стойки машины и отогнули двери», – говорится в Инстаграме Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Фото: instagram.com/amurskiespasateli