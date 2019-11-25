Власти: в Благовещенске днем и ночью ведется борьба с гололедицей

В ночь с 24 на 25 ноября в Благовещенске шли работы по очистке города ото льда в отдаленных районах и на центральных улицах. Очищали от наледи и подсыпали противогололедным материалом тротуары, автобусные остановки, пешеходные переходы и дорожное полотно.

В частности, выполнена подсыпка тротуаров по улицам Ленина от Кузнечной до Политехнической, Театральной от Ленина до Зейской, Калинина от Октябрьской до Северной, Амурской от Пионерской до Шевченко, Шевченко от Амурской до Горького, 50-летия Октября от Раздольной до Текстильной, Зейской от Чайковского до Политехнической, Загородной от Красноармейской до Горького, Островского от Ленина до Зейской, Красноармейской от Загородной до Больничной, Больничной от Красноармейской до переулка Больничного, Горького от Загородной до Больничной, Кузнечной от Горького до Октябрьской, Октябрьской от Кузнечной до Шимановского, Чайковского от Красноармейской до Горького и Калинина в районе дома № 142/2.

Противогололедным материалом были обработаны улицы в районах Тайваня, Астрахановки, Моховой Пади, села Верхнеблаговещенское, а также вдоль дороги, ведущей к турбазе «Мухинка». Очистка дорожного полотна велась по улицам Пролетарской, Конной, Театральной и Красноармейской.

Работы по борьбе с последствиями аномальных погодных явлений продолжаются и в дневное время: спецтехника очищает дорожное полотно на центральных магистралях города и в микрорайоне Благовещенска. Параллельно идет подсыпка улиц противогололедным материалом в поселках Новый, Аэропорт, Плодопитомник, селах Садовое и Белогорье, а также в районе Игнатьевского шоссе, улиц Институтской, Кантемирова, Амурской, Ленина и Нагорной.

В администрации Благовещенска проходят оперативные совещания с представителями управляющих компаний и подведомственных учреждений, что позволяет скоординировать действия по ликвидации гололеда на улицах города и придомовых территориях, сообщает пресс-служба мэрии.