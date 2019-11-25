Наш ответ Соловьеву: читатели Амур.инфо рассказали, как ответить на оскорбления

12 ноября, в эфире радиостанции «Вести FM» вышла программа «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Известный журналист крайне негативно высказался в адрес ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина и главы Белогорска Станислава Мелюкова. Поводом послужило то, что Станислав Мелюков прокомментировал ранее прозвучавшие слова Соловьева «…отобрать медицину и образование у муниципалитетов и отдать власти». Глава Белогорска напомнил, что с 1 января 2012 года местное самоуправление в стране не занимается здравоохранением, соответствующие полномочия по федеральному закону переданы области.

Ведущему «Авторадио–Благовещенск» Павлу Савинкину досталось от Соловьева за то, что он в ежедневном обзоре прессы в числе прочих упомянул это событие. «…мэр Белогорска Станислав Мелюков уличил телепропагандиста Владимира Соловьева в незнании законов. Сделал это, правда, не в прямом эфире с Соловьевым, а в своем Инстаграме, так что сам Соловьев так и не узнал, что не знает законов», – написал Павел Андреевич.

13 ноября на Амур.инфо началось голосование с вопросом: «Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире оскорбил амурского журналиста. Как бы вы поступили на месте журналиста?» До 25 ноября в опросе приняли участие 2 023 читателя. Вот что они ответили.

Самым популярным оказался вариант: «Нужно подать в суд на Соловьева за оскорбления». Его выбрали 408 человек (20,2 % от всех участников голосования).

«Нужно призвать Соловьева извиниться за свои слова публично», – считают 547 респондентов (27 %).

«Ответить Соловьеву на оскорбления в эфире СМИ», – предложили 148 опрошенных (7,3 %).

«Ничего не делать, на таких не обижаются», – уверены 383 человека (18,9 %).

«Нужно оценивать происходящее как пиар на федеральной радиостанции», – заявили 225 проголосовавших (11,1 %).

«Мне все равно», – ответил 301 человек (14,9 %).

Другой вариант предпочли 11 опрошенных (0,5 %). Кроме оскорблений в адрес Соловьева, они предложили простить известного ведущего или ответить тем же. «Почему нет варианта "Соловьев прав?" Предвзятость Амур.инфо», – подозревает читатель. «Савинкин первым оскорбил Соловьева, назвав пропагандистом. Получил ответку, нечего возмущаться», – считает один из респондентов. Почему слово «пропагандист», по его мнению, является оскорбительным, он не объяснил. «Считаю, что правильно было бы судиться, но ведь так жаль времени... Таких, как данный телеведущий, немало ведь. А люди думающие им цену знают», – высказался другой читатель. «Ответить тем же», – предложил следующий. «Хамство неистребимо», – отметил другой участник опроса.

Тем временем Павел Андреевич так прокомментировал поведение Владимира Соловьева: «Он просто показал себя хамом, вот и все. Он высокообразованный человек, я это понимаю. Я ни в коем случае не умаляю его образовательных достоинств, но то, что он поступил, как хам, невозможно отрицать. Я не понимаю, чем его обидело слово "телепропагандист". В своем обзоре я повторяю, по сути, только то, что написано в газетах. В газете было написано "телеведущий", я сказал "пропагандист". Но я учился в университете специально журналистике, я знаю, что такое пропаганда. Это распространение каких-то фактов, аргументов, сведений с целью формирования общественного мнения. В данный момент он – телеведущий – выступает как пропагандист, и ведь это естественно. Это невозможно отрицать. Он формирует общественное мнение, он телепропагандист в данной ситуации, когда он ведет свою программу. И чем я его оскорбил, абсолютно не могу понять. Сказать, что я очень сильно обиделся и прочее… Я, наверное, просто немножко расстроился, что меня не понял, оказывается, все-таки достаточно умный человек. Не понял, ну и ладно. А то, что, как хам, поступил – бог ему судья».

В понедельник, 25 ноября, на Амур.инфо началось новое голосование на животрепещущую тему. Редакция предлагает читателям высказаться – что нужно сделать, чтобы решить проблему гололедицы. Ответы принимаются до 4 декабря включительно.