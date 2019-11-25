СМИ: в Еврейской автономии за растление малолетних задержан священник

Жители Еврейской автономной области взбудоражены сообщением, которое активно распространяется через мессенджеры. В нем говорится, что в регионе был задержан священнослужитель, которого подозревают в растлении детей.

Речь в сообщениях идет о настоятеле одного из приходов в Октябрьском районе. Шокирующие факты якобы задокументированы в результате совместных действий силовых структур и стали поводом для возбуждения уголовного дела, пишет ИА ЕАОMedia.

Сообщается также о будоражащих подробностях прошедших обысков у задержанного. Задержание, по неподтвержденным пока данным, произошло в порядке ст. 91 УПК РФ.

В пресс-службе Биробиджанской епархии не подтвердили информацию о задержании священнослужителя, который, судя по распространяемым сообщениям, имел возможность тесно общаться с большим кругом несовершеннолетних.

Подробности и достоверность взорвавшей область информации местные журналисты сразу нескольких изданий пытаются выяснить в силовых структурах.