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сегодня, 13:07 0

СМИ: в Еврейской автономии за растление малолетних задержан священник

СМИ: в Еврейской автономии за растление малолетних задержан священник
Фото: pixabay.com

Жители Еврейской автономной области взбудоражены сообщением, которое активно распространяется через мессенджеры. В нем говорится, что в регионе был задержан священнослужитель, которого подозревают в растлении детей.

Речь в сообщениях идет о настоятеле одного из приходов в Октябрьском районе. Шокирующие факты якобы задокументированы в результате совместных действий силовых структур и стали поводом для возбуждения уголовного дела, пишет ИА ЕАОMedia.

Сообщается также о будоражащих подробностях прошедших обысков у задержанного. Задержание, по неподтвержденным пока данным, произошло в порядке ст. 91 УПК РФ.

В пресс-службе Биробиджанской епархии не подтвердили информацию о задержании священнослужителя, который, судя по распространяемым сообщениям, имел возможность тесно общаться с большим кругом несовершеннолетних.

Подробности и достоверность взорвавшей область информации местные журналисты сразу нескольких изданий пытаются выяснить в силовых структурах.

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#Дальний Восток #дети #происшествия #религия

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