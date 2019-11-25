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Спасать Благовещенск от гололедицы вышли военные (видео)

Спасать Благовещенск от гололедицы вышли военные (видео)

Военные ликвидируют неофициальную чрезвычайную ситуацию в Приамурье. Курсанты ДВОКУ подсыпали тротуары и остановки, покрытые ледяной коркой после дождя, обрушившегося на город в ночь с пятницы на субботу.

В воскресенье, 24 ноября, военнослужащие Дальневосточного высшего общевойскового командного училища отсыпали специальной смесью более 20 километров тротуаров и около 50 автобусных остановок в Благовещенске. «Военные привлечены по просьбе правительства региона», – сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

Работы проводились на улицах Ленина, Мухина, Артиллерийская, 50-летия Октября и Горького. В ходе работ использовано около 170 тонн соляно-песчаной смеси, которую предоставили коммунальные службы города.

В первой половине дня в работах были задействованы более 50 военнослужащих и около 10 единиц техники. В связи с большим объемом работы к вечеру группировку увеличили до 150 курсантов. За несколько часов они завершили отсыпку.

Военные участвовали на только в ликвидации гололедицы, но и помогли водителю. Как сообщало ИА «Амур.инфо», на трассе между Благовещенском и Белогорьем в ДТП попал пассажирский автобус, перевозивший студентов. Машина заблокировала проезд. С помощью танка Т-80БВ и специального тяжелого армейского тягача автобус вытянули из кювета и дорога была оперативно открыта. Тяжелую военную технику привлекли после того, как гражданская техника не смогла осуществить работы на скользкой дороге, отмечают в ДВОКУ.

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#военные #ЖКХ #гололедица

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Комментарии
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  • Тигрик

    Тигрик
    3 часа назад

    Спасибо ребятам

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Какого икса эта ЧС неофициальная? Третий день горожане страдают! Неофициально падать чтоль не так больно?

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    3 часа назад

    кроме армии гражданам НИ КТО не поможет

  • Одисей

    Одисей
    2 часа назад

    А почему нельзя объявить ЧС? За этому кому-то по шапке дадут?

    А для очистки города нужно объявить мобилизацию! Иначе такими темпами бороться с дорожной ситуацией в области будут до апреля, пока само не расстает

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Товарищ Кац

    кроме армии гражданам НИ КТО не поможет



    Самое грустное в том, что после этого некоторые граждане снова будут в военных какашками плевать и называть их дармоедами.



  • OlGa1987

    OlGa1987
    2 часа назад

    Одисей

    А почему нельзя объявить ЧС? За этому кому-то по шапке дадут? А для очистки города нужно объявить мобилизацию! Иначе такими темпами бороться с дорожной ситуацией в области будут до апреля, пока само не расстает



    якобы нет оснований, провода не обледенели, хотя в 2005 году при такой ситуации пишут, что объявляли вроде. Но там и справились быстрее.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    OldlordСамое грустное в том, что после этого некоторые граждане снова будут в военных какашками плевать и называть их дармоедами.


    Причем, обычно, это самые голосистые бездельники, которым даже пачку соли лень купить.Даже если такие субьекты попадут в рай - они и там достанут архангелов своим нытьем. Будут жаловаться на скуку, паленую амброзию, обязательно разыщут всех божьих любимчиков, а под конец потребуют чтобы Боженька избирался прямым голосованием...

  • Oldlord

    Oldlord
    40 минут назад

    Allgemeine

    Боженька избирался прямым голосованием...



    ...по партийным спискам! )))



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