Спасать Благовещенск от гололедицы вышли военные (видео)

В воскресенье, 24 ноября, военнослужащие Дальневосточного высшего общевойскового командного училища отсыпали специальной смесью более 20 километров тротуаров и около 50 автобусных остановок в Благовещенске. «Военные привлечены по просьбе правительства региона», – сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

Работы проводились на улицах Ленина, Мухина, Артиллерийская, 50-летия Октября и Горького. В ходе работ использовано около 170 тонн соляно-песчаной смеси, которую предоставили коммунальные службы города.

В первой половине дня в работах были задействованы более 50 военнослужащих и около 10 единиц техники. В связи с большим объемом работы к вечеру группировку увеличили до 150 курсантов. За несколько часов они завершили отсыпку.

Военные участвовали на только в ликвидации гололедицы, но и помогли водителю. Как сообщало ИА «Амур.инфо», на трассе между Благовещенском и Белогорьем в ДТП попал пассажирский автобус, перевозивший студентов. Машина заблокировала проезд. С помощью танка Т-80БВ и специального тяжелого армейского тягача автобус вытянули из кювета и дорога была оперативно открыта. Тяжелую военную технику привлекли после того, как гражданская техника не смогла осуществить работы на скользкой дороге, отмечают в ДВОКУ.