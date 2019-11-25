В Тынде выросло количество вахтовиков, обратившихся в больницу с ВИЧ-инфекцией

В Тындинской больнице стали реже регистрировать пациентов с ВИЧ-инфекцией. По сравнению с прошлым годом количество вновь выявленных пациентов с этим заболеванием снизилось на 10. Между тем, как отмечают сотрудники медучреждения, количество человек, обратившихся к ним уже с установленным диагнозом, увеличилось. В основном это люди приехавшие из различных субъектов страны для работы вахтовым методом в регионе.

«В этом году у нас действительно значительно меньше зарегистрировано пациентов с ВИЧ-инфекцией. Если в 2018 году таких случаев было 18 – горожан, жителей района, а также приезжих, – то в этом году их 8. А ситуация с вахтовиками, которые приезжают уже с зарегистрированными диагнозами, я думаю, наблюдается не только в нашем регионе: очень много стало трудовых мигрантов», – сказала врач-инфекционист, заведующая инфекционным отделением ГАУЗ АО «Тындинская больница» Мария Русецкая.

Между тем, отмечает Мария Александровна, люди стали сознательнее и ответственнее относиться к своему здоровью. Амурчане охотнее идут на проведение антиретровирусной терапии. Это регулярный прием нескольких препаратов, которые помогают уменьшить количество вируса в организме, остановить развитие заболевания на ранних стадиях, и уменьшить риск инфицирования других людей.

«В течение года таких пациентов у нас стало значительно больше. Считаю, что это связано с проведением информационной работы в медучреждении по формированию приверженности, а также с глобальным развитием интернет-ресурсов, в частности, социальных сетей. Антиретровирусную терапию обсуждают в общении с другими пациентами и из других городов, областей. Создаются группы в социальных сетях на эту тему. Люди интересуются, кто и как получает терапию, кто как живет», – считает заведующая.

Такую терапию в обязательном порядке получают дети, в том числе новорожденные. Кстати, в этом году был зарегистрирован один случай рождения ребенка от ВИЧ-инфицированной амурчанки. Сейчас ребенок находится под наблюдением, терапию пока не получает.

На 22 ноября на учете с диагнозом ВИЧ-инфекция в Тындинской больнице состоит 81 человек, в том числе ребенок. Среди зарегистрированных примерно одинаковое количество женщин и мужчин. С начала этого года 3 пациента с ВИЧ-инфекцией умерли.

Как отмечают в медицинском учреждении, в последние годы изменился путь передачи этой инфекции. Если раньше заболевание передавалось среди потребителей инъекционных наркотиков, то сейчас основной путь заражения – половой.

«Первый пациент с ВИЧ-инфекцией был зарегистрирован в 1996 году. Это был житель ближайшего зарубежья. До 2000 года мы регистрировали только завозные случаи ВИЧ-инфекции. Первые больные, проживающие именно на территории Тынды, появились в 2000-м году. С этого года мы очень много регистрировали случаев, и это были пациенты, употребляющие наркотики. Сейчас все в точности наоборот. Если говорить, конкретно о нашем городе, то здесь путь передачи инфекции только половой при гетеросексуальных контактах», – прокомментировала Мария Русецкая.

При выявлении пациента специалисты проводят обязательное эпидемиологическое расследование. В ходе него выясняется источник инфицирования, контакты. Со всеми пациентами, обследуемыми на ВИЧ-инфекцию, проводится дотестовое и послетестовое консультирование.

«Мы также обследуем контактных лиц. Для предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку мы обследуем половых партнеров беременных женщин», – добавила врач.

С 25 ноября по 1 декабря сотрудники Тындинской больницы проведут информационную акцию. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Специалисты постараются охватить более уязвимую группу населения – молодежь. В рамках акции запланированы лекции, беседы в учебных заведениях со школьниками и студентами, круглый стол в Байкало-Амурском институте железнодорожного транcпорта. Участникам акции будут раздавать памятки, буклеты.