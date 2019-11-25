Благовещенцев зовут обсудить строительство канатной дороги и нового терминала

Собрание участников публичных слушаний пройдет 19 декабря в 17:00 в административном здании по адресу: ул. Ленина, 108/2, кабинет 117. Заключение о результатах слушаний городские власти должны опубликовать до 27 декабря 2019 года.

В материалах к постановлению указывается, что, кроме канатной дороги, в рамках проекта будет построен пассажирский терминал площадью около 21 000 квадратных метров с предприятиями торговли, пунктом пропуска через государственную границу и посадочной платформой канатной дороги.

Терминал будет 4-этажный с эксплуатируемой кровлей, рассчитанный на обслуживание примерно 46,5 тысячи посетителей в сутки. Планируется предусмотреть 217 парковочных мест для автомобилей. Кроме этого, сообщается, что максимальная скорость с которой будут перевозить туристов – 10 метров в секунду. Максимальная производительность в одном направлении 1 000 человек в час.

Отмечается, что правилами землепользования и застройки города Благовещенска не предусмотрен вид разрешенного использования земельных участков с кодом 7.6 «Внеуличный транспорт», к которому относят монорельсовый транспорт, подвесные канатные дороги, фуникулеры. Будут ли вносить изменения в городские правила землепользования и застройки в связи с появлением нового объекта, не сообщается.

Строительство канатной дороги и терминала не отразится на объектах культурного наследия города, так как их на территории проектирования не имеется, указывается в документации.

«По окончании застройки и ввода в эксплуатацию проектируемая территория будет полностью обеспечена хозбытовой и ливневой канализацией, зоны озеленения ограждены бордюрами, исключающими смыв грунта во время дождя на дорожные покрытия. (…) После окончания строительства ливневой канализации, поверхностные стоки будут сбрасываться в реку очищенными», – говорится в приложении к информации о публичных слушаниях.

Строительство развернется на земельных участках, расположенных напротив зданий ОКЦ и БГПУ.

На участок «Золотой мили», расположенный за площадью Ленина, а также на участок берега Амура за гостиницей «Дружба» на период строительства будет установлен сервитут для временного использования.

Как сообщало Амур.инфо, официальный старт работ по строительству канатной дороги между Россией и Китаем был дан в июле 2019 года. Канатная дорога протяженностью 973 метра пройдет над рекой Амур и во второй половине 2022 года свяжет города Благовещенск и Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за 6 минут. Межправительственное соглашение о сооружении канатной дороги между двумя государствами было подписано в 2015 году. Фактическая реализация проекта началась в конце 2018 года, когда новым инвестором строительства с российской стороны стала ГК «Регион».

Согласно проектной мощности, канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. По канатам над Амуром будут ходить гондолы вместимостью 60 человек. Пропускная способность дороги – 457 человек в час и 6-7 тысяч человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут (сегодня интервал отправления теплоходов составляет 60 минут). Планируемый ежегодный трансграничный поток пассажиров к 2024 году составит 1 миллион человек.

Ознакомиться с материалами к публичным слушаниям можно на экспозиции, которая размещена в административном здании по адресу: ул. Зейская, 173А, 3 этаж.