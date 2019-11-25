Власти Благовещенска просят показать, где горожанам скользко

Аномальное погодное явление застало горожан врасплох. В субботу, 23 ноября, улицы города опустели – люди опасались без крайней необходимости выходить из дома. Чтобы показать, насколько стало скользко, благовещенец прокатился на коньках по проезжей части. Песок для подсыпки быстро закончился. Несмотря на все это, оснований для введения режима ЧС власти города не нашли.

«Фото и видео опасных для пешеходов территорий, с указанием адреса и названия организации (если такая информация имеется) необходимо прислать в директ нашего Instagram-аккаунта @blagoveshchensk.rf», – обращаются городские власти и объясняют: «Данные действия помогут совместными усилиями максимально быстро принять меры по ликвидации последствий аномального погодного явления, обрушившегося на Благовещенск в минувшие выходные».