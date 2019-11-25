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25ноября
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сегодня, 11:52 54

Власти Благовещенска просят показать, где горожанам скользко

Власти Благовещенска просят показать, где горожанам скользко
Фото: amur.info

Администрация Благовещенска просит горожан указать опасные участки. Как сообщало ИА «Амур.инфо», после дождя с пятницы на субботу, городские дороги, тротуары и дворы превратились в каток.

Аномальное погодное явление застало горожан врасплох. В субботу, 23 ноября, улицы города опустели – люди опасались без крайней необходимости выходить из дома. Чтобы показать, насколько стало скользко, благовещенец прокатился на коньках по проезжей части. Песок для подсыпки быстро закончился. Несмотря на все это, оснований для введения режима ЧС власти города не нашли.

«Фото и видео опасных для пешеходов территорий, с указанием адреса и названия организации (если такая информация имеется) необходимо прислать в директ нашего Instagram-аккаунта @blagoveshchensk.rf», – обращаются городские власти и объясняют: «Данные действия помогут совместными усилиями максимально быстро принять меры по ликвидации последствий аномального погодного явления, обрушившегося на Благовещенск в минувшие выходные».

Просмотров всего: 4502

#городская власть #ЖЗЛ #гололедица

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Комментарии
Показать все (54) Обсудить на форуме
  • Gorojanka

    Gorojanka
    3 часа назад

    А если нет Инстаграмма, что ж тогда и показать опасные участки нет возможности? Или специально для этого инстаграмм заводить

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад



    Эй, власть, иди сюда!

    Вот здесь скользко!

    И здесь тоже...

  • S kak $

    S kak $
    3 часа назад

    А что еще им показать? Может они наконец спустятся с небес на землю да пройдутся пешком или попробуют сесть в автобус, не соскользнув под колеса?!

  • Светок

    Светок
    3 часа назад

    С дороги ни в один двор не заедешь,а идти вообще невозможно,в микрахе точно,и что фотать,по тротуарам еле идёшь,а где повороты между домами,проползать надо.

  • Petta

    Petta
    3 часа назад

    СветокС дороги ни в один двор не заедешь,а идти вообще невозможно,в микрахе точно,и что фотать,по тротуарам еле идёшь,а где повороты между домами,проползать надо.


    ++++++

  • Ксения Заправду

    Ксения Заправду
    3 часа назад

    Можно просто перечислить все улицы города, кроме, возможно, улицы Ленина, где находятся здания правительства и администрации.

  • Щуп

    Щуп
    3 часа назад



    Власти Благовещенска просят показать, где горожанам скользко



    Да ВЕЗДЕ!!!

  • Petta

    Petta
    3 часа назад

    Возле МСЭ, где инвалиды идут на освидетельствование, гольный лёд. С остановке еще надо как то пройти, там заезды с наклонами, ничего не посыпано. На остановке Северная не посыпано. Тротуары - каток.

  • StarShina

    StarShina
    3 часа назад

    Островского от Кольцевой до колледжа дорога каток.

  • ФИО

    ФИО
    3 часа назад

    все же мы стали сильно беспомощны и разнежены. Этот упрек и по отношению к себе тоже. лишь единицы позаботились о безопасности в своих дворах, взяв лопаты и ломики в руки, не стали скулить, а начали что-то делать.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 часа назад

    Я сегодня упала на тротуаре Амурская, 34, дальше шла по дороге, пройти по тротуару невозможно.

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Трудовая не просыпана! как студентам педа и меда на учёбу добираться?

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Я на туфлях сделал противоскользящий слой. Нигде не падаю. Момент на подошву +песок. На день хватает.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Муромов

    сегодня упал на переулке Волошина



    Бог шельму метит. ©



  • не люблю

    не люблю
    3 часа назад

    точный адрес ,где сколько в Благовещенске - ВЕЗДЕ и ВСЮДУ

  • Нина Гвоздкова

    Нина Гвоздкова
    3 часа назад

    Зейская между Островского и Шимановского - ряядом с Хоум-мастер и банком Газпром. Шимановского от Зейской до Красноармейской. Да весь город, кроме двух участков на улице Ленина - сами знаете каких

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    не люблю

    точный адрес ,где сколько в Благовещенске - ВЕЗДЕ и ВСЮДУ



    Да вот не надо!



    Перед Ростелекомом всё очищено и посыпано!



  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    3 часа назад

    после такого жидкого обкакивания баба Валя обязана уйти в отставку

  • ay

    ay
    3 часа назад

    После снегопада 2015 Козлов ушёл. На повышение.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    3 часа назад

    ФИО

    все же мы стали сильно беспомощны и разнежены. Этот упрек и по отношению к себе тоже. лишь единицы позаботились о безопасности в своих дворах, взяв лопаты и ломики в руки, не стали скулить, а начали что-то делать.



    Вы сами похоже никогда лед не долбили. Ломиком и лопатой? Серьезно?

    Снимите видео, дайте пример.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Хорошо, что город на равнине. Представляю как по крутым склонам и просто небольших уклонах ходить. А уж транспорт ни на один подьем не вьедут

  • OlGa1987

    OlGa1987
    2 часа назад

    Щуп



    Власти Благовещенска просят показать, где горожанам скользко



    Да ВЕЗДЕ!!!



    присоединяюсь

  • OlGa1987

    OlGa1987
    2 часа назад

    неужеле власти боятся сами походить, поездить , посмотреть?Ой, пля забыла ж! гололед везде, за руку как то сподручнее.

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    Криптоаналитик

    ФИО

    все же мы стали сильно беспомощны и разнежены. Этот упрек и по отношению к себе тоже. лишь единицы позаботились о безопасности в своих дворах, взяв лопаты и ломики в руки, не стали скулить, а начали что-то делать.



    Вы сами похоже никогда лед не долбили. Ломиком и лопатой? Серьезно?

    Снимите видео, дайте пример.



    Интернет вам в помощь, раз воображения и знаний (что такое ломик) не хватает

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    OT

    Хорошо, что город на равнине.



    Бугор Финколледжа! Вот это горка))



  • OlGa1987

    OlGa1987
    2 часа назад

    ФИО

    Криптоаналитик

    ФИО

    все же мы стали сильно беспомощны и разнежены. Этот упрек и по отношению к себе тоже. лишь единицы позаботились о безопасности в своих дворах, взяв лопаты и ломики в руки, не стали скулить, а начали что-то делать.



    Вы сами похоже никогда лед не долбили. Ломиком и лопатой? Серьезно?

    Снимите видео, дайте пример.



    Интернет вам в помощь, раз воображения и знаний (что такое ломик) не хватает



    правильно, а на след день на работу с опухшими руками от холода и тяжелого труда . А лучше сразу в больницу, вы ведь вероятно ФИО крепки здоровьем и мощны бицепсами. А вот мне этот ломик не только стучать, а и поднять будет сложно. Но мне стыдно за себя, уж простите меня, чеж это я раньше не подготовилась, надо было бицепсы качать, вес набирать, а я дура и не знала, что основная цель моей жизни- это лед убирать и ломиком махать.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    2 часа назад

    ФИО

    Криптоаналитик

    ФИО

    все же мы стали сильно беспомощны и разнежены. Этот упрек и по отношению к себе тоже. лишь единицы позаботились о безопасности в своих дворах, взяв лопаты и ломики в руки, не стали скулить, а начали что-то делать.



    Вы сами похоже никогда лед не долбили. Ломиком и лопатой? Серьезно?

    Снимите видео, дайте пример.



    Интернет вам в помощь, раз воображения и знаний (что такое ломик) не хватает



    Я же говорю ВЫ НИКОГДА ЛЕД НЕ ДОЛБИЛИ в своей жизни.

    То что вы предоставили - это не ломик.

    На фото представлен инструмент спец назначения. К торцу топорища (поправлюсь, обуху лезвия топора) приваривается как раз таки лом или арматура, тем самым увеличивая многократно производительность при откалывании и раскалывании наледи и льда в целом.

    Возможно сейчас есть, но раньше в продаже небыло. Как минимум я бы назвал ледоруб, а не лом и в домах таких инструментов не держат к слову.

    Хотя вам с дивана виднее.

  • крысик

    крысик
    2 часа назад

    Вы издеваетесь, говоря , что нужно показать,где скользко? Где дождь падал, там и скользко! то есть везде! Если проезжую часть более менее посыпали, то с тротуарами совсем беда!

  • крысик

    крысик
    2 часа назад

    Вы издеваетесь, говоря , что нужно показать,где скользко? Где дождь падал, там и скользко! то есть везде! Если проезжую часть более менее посыпали, то с тротуарами совсем беда!

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    OlGa1987

    ФИО

    Криптоаналитик

    ФИО

    все же мы стали сильно беспомощны и разнежены. Этот упрек и по отношению к себе тоже. лишь единицы позаботились о безопасности в своих дворах, взяв лопаты и ломики в руки, не стали скулить, а начали что-то делать.



    Вы сами похоже никогда лед не долбили. Ломиком и лопатой? Серьезно?

    Снимите видео, дайте пример.



    Интернет вам в помощь, раз воображения и знаний (что такое ломик) не хватает



    правильно, а на след день на работу с опухшими руками от холода и тяжелого труда . А лучше сразу в больницу, вы ведь вероятно ФИО крепки здоровьем и мощны бицепсами. А вот мне этот ломик не только стучать, а и поднять будет сложно. Но мне стыдно за себя, уж простите меня, чеж это я раньше не подготовилась, надо было бицепсы качать, вес набирать, а я дура и не знала, что основная цель моей жизни- это лед убирать и ломиком махать.



    нет, цель вашей жизни - ныть на форумах )

  • Б-29

    Б-29
    2 часа назад

    Ксения Заправду

    Можно просто перечислить все улицы города, кроме, возможно, улицы Ленина, где находятся здания правительства и администрации.



    И возле здания администрации города Благовещенска не всегда убирают. Помнится когда ситимити города был неведомый, неудачно вышел он из здания администрации, упал и сломал ногу. После этого засыпал весь город шлаком с ТЭЦ, правда радиационный фон шлака немного (в три раза) превышал допустимый. Наверное нужно ждать когда (действующий?) мэр что нибудь сломает.

  • ХЗ

    ХЗ
    2 часа назад

    Что показывать? каждый не убранный тротуар от наледи, которая появилась еще в прошлый снегопад? Потом ее полил дождь, и теперь эта хренатень не растает никогда. Где-то посыпано, но основная часть тротуаров каток, хорошо если по снегу можно его обойти, но во дворах как правило сплошной белый гололед.

  • OlGa1987

    OlGa1987
    2 часа назад

    Б-29

    . Наверное нужно ждать когда (действующий?) мэр что нибудь сломает.




    новость вон про хорошие обеды в больницах, видимо для успокоения граждан.

  • цеховик

    цеховик
    2 часа назад

    Муромов

    сегодня упал на переулке Волошина-один голый лёд



  • Dodi

    Dodi
    2 часа назад

    Схожу завтра в Травмпункт, сфотаю где скользко.

    Там горка на горке, горкой поганяет.

    Хотя возможно "счасте" уже и случилось.

    Посмотрю завтра, посыпали ли чем дороги.

    5 ноября было очень скользко, после снегопада.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Мартовская ЗимаЯ сегодня упала на тротуаре Амурская, 34, дальше шла по дороге, пройти по тротуару невозможно.


    Зря вы так, под авто намного опаснее нырнуть, чем просто на тротуаре упасть.

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    Криптоаналитик

    То что вы предоставили - это не ломик.

    На фото представлен инструмент спец назначения. К торцу топорища (поправлюсь, обуху лезвия топора) приваривается как раз таки лом или арматура, тем самым увеличивая многократно производительность при откалывании и раскалывании наледи и льда в целом.

    Возможно сейчас есть, но раньше в продаже небыло. Как минимум я бы назвал ледоруб, а не лом и в домах таких инструментов не держат к слову.

    Хотя вам с дивана виднее.



    Лом бывает разным https://atann.ru/shop/instrumenty/stoljarnyj/item_57915/ И у кого больше диванный стаж еще вопрос )

  • борик

    борик
    2 часа назад

    Весь город Благовещенск

  • Бугемон

    Бугемон
    1 час назад

    ФИО

    Криптоаналитик

    ФИО

    все же мы стали сильно беспомощны и разнежены. Этот упрек и по отношению к себе тоже. лишь единицы позаботились о безопасности в своих дворах, взяв лопаты и ломики в руки, не стали скулить, а начали что-то делать.



    Вы сами похоже никогда лед не долбили. Ломиком и лопатой? Серьезно?

    Снимите видео, дайте пример.



    Интернет вам в помощь, раз воображения и знаний (что такое ломик) не хватает



    Гражданин, а ты, случайно, с "холостяком" не знаком?? Очень уж ваш идиотизм похож!! Сам возьми и попробуй с асфальта (не с тротуарной плитки!!!!) отдолбить лёд, под которым нет снега!!

    На фото мёрзлая снежная каша. Она, равно как и утоптанный снег, подобным инструментом сбивается на раз-два. А чистый лёд!! Хотя, что тебе рассказывать, ты же "профи"...

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    ФИО

    Криптоаналитик

    То что вы предоставили - это не ломик.

    На фото представлен инструмент спец назначения. К торцу топорища (поправлюсь, обуху лезвия топора) приваривается как раз таки лом или арматура, тем самым увеличивая многократно производительность при откалывании и раскалывании наледи и льда в целом.

    Возможно сейчас есть, но раньше в продаже небыло. Как минимум я бы назвал ледоруб, а не лом и в домах таких инструментов не держат к слову.

    Хотя вам с дивана виднее.



    Лом бывает разным https://atann.ru/shop/instrumenty/stoljarnyj/item_57915/ И у кого больше диванный стаж еще вопрос )



    То что вы скинули - обычный лом.

    Сходите в магазин и посмотрите. Спросите прям чтоб лед долбить. Потом подискутируем.

  • Бугемон

    Бугемон
    1 час назад

    Б-29

    Ксения Заправду

    Можно просто перечислить все улицы города, кроме, возможно, улицы Ленина, где находятся здания правительства и администрации.



    И возле здания администрации города Благовещенска не всегда убирают. Помнится когда ситимити города был неведомый, неудачно вышел он из здания администрации, упал и сломал ногу. После этого засыпал весь город шлаком с ТЭЦ, правда радиационный фон шлака немного (в три раза) превышал допустимый. Наверное нужно ждать когда (действующий?) мэр что нибудь сломает.



    Вот интересно бы узнать, а где он (тот самый шлак) успел радиации хапнуть??? И кто это всё замерял? Официальные данные есть??

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад





    Интернет вам в помощь, раз воображения и знаний (что такое ломик) не хватает



    Гражданин, а ты, случайно, с "холостяком" не знаком?? Очень уж ваш идиотизм похож!! Сам возьми и попробуй с асфальта (не с тротуарной плитки!!!!) отдолбить лёд, под которым нет снега!!

    На фото мёрзлая снежная каша. Она, равно как и утоптанный снег, подобным инструментом сбивается на раз-два. А чистый лёд!! Хотя, что тебе рассказывать, ты же "профи"...



    а вникать в написанное способности имеются? кто призывал очищать тротуары? речь шла о дворах. А "чистый лед" посыпь у своего подъезда песочком или солью.профи тут быть не обязательно, но тебе, видимо, без спецобучения никак

  • invv

    invv
    1 час назад

    А что администрация не может на улицу выйти и посмотреть?!

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    Криптоаналитик

    ФИО

    Криптоаналитик

    То что вы предоставили - это не ломик.

    На фото представлен инструмент спец назначения. К торцу топорища (поправлюсь, обуху лезвия топора) приваривается как раз таки лом или арматура, тем самым увеличивая многократно производительность при откалывании и раскалывании наледи и льда в целом.

    Возможно сейчас есть, но раньше в продаже небыло. Как минимум я бы назвал ледоруб, а не лом и в домах таких инструментов не держат к слову.

    Хотя вам с дивана виднее.



    Лом бывает разным https://atann.ru/shop/instrumenty/stoljarnyj/item_57915/ И у кого больше диванный стаж еще вопрос )



    То что вы скинули - обычный лом.

    Сходите в магазин и посмотрите. Спросите прям чтоб лед долбить. Потом подискутируем.



    это вам может экскурсии в подобные магазины нужны, мы воочию видели и в руках держали. По ссылке прогулялись? Большие отличия от того, что у бабки в руке? Да, лом тяжелее, но он был в качестве примера, как более распространенный в магазинах вариант. есть ледоруб - отлично.

  • Бугемон

    Бугемон
    1 час назад

    ФИО





    Интернет вам в помощь, раз воображения и знаний (что такое ломик) не хватает



    Гражданин, а ты, случайно, с "холостяком" не знаком?? Очень уж ваш идиотизм похож!! Сам возьми и попробуй с асфальта (не с тротуарной плитки!!!!) отдолбить лёд, под которым нет снега!!

    На фото мёрзлая снежная каша. Она, равно как и утоптанный снег, подобным инструментом сбивается на раз-два. А чистый лёд!! Хотя, что тебе рассказывать, ты же "профи"...



    а вникать в написанное способности имеются? кто призывал очищать тротуары? речь шла о дворах. А "чистый лед" посыпь у своего подъезда песочком или солью.профи тут быть не обязательно, но тебе, видимо, без спецобучения никак



    А при чем тут песок и соль?? Глаза разуй, герой комнатный! Ты пишешь про лом и лопату!! Не надо перекидывать на содержание статьи, ты за свои слова отвечай!! Или ты герой только слабому полу хамить?

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    ФИО

    Криптоаналитик

    ФИО

    Криптоаналитик

    То что вы предоставили - это не ломик.

    На фото представлен инструмент спец назначения. К торцу топорища (поправлюсь, обуху лезвия топора) приваривается как раз таки лом или арматура, тем самым увеличивая многократно производительность при откалывании и раскалывании наледи и льда в целом.

    Возможно сейчас есть, но раньше в продаже небыло. Как минимум я бы назвал ледоруб, а не лом и в домах таких инструментов не держат к слову.

    Хотя вам с дивана виднее.



    Лом бывает разным https://atann.ru/shop/instrumenty/stoljarnyj/item_57915/ И у кого больше диванный стаж еще вопрос )



    То что вы скинули - обычный лом.

    Сходите в магазин и посмотрите. Спросите прям чтоб лед долбить. Потом подискутируем.



    это вам может экскурсии в подобные магазины нужны, мы воочию видели и в руках держали. По ссылке прогулялись? Большие отличия от того, что у бабки в руке? Да, лом тяжелее, но он был в качестве примера, как более распространенный в магазинах вариант. есть ледоруб - отлично.



    Да я то как раз работал ломом. Свои доводы можете доносить до остального пролетариата.

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    Бугемон



    А при чем тут песок и соль?? Глаза разуй, герой комнатный! Ты пишешь про лом и лопату!! Не надо перекидывать на содержание статьи, ты за свои слова отвечай!! Или ты герой только слабому полу хамить?



    Ну, вот что точно не учтено, так это дегенеративность некоторых форумчан, которым нужно точно все расписать, как и чем очистить себе тропу во дворе. А что касается слабого пола, подрихтуй, будет пол крепче. Что касается хамства, то перечитайте свою писанину, прежде чем пытаться совестить других. ну а теперь в твоем стиле...отвали уже.

  • Бугемон

    Бугемон
    1 час назад

    ФИО

    Бугемон



    А при чем тут песок и соль?? Глаза разуй, герой комнатный! Ты пишешь про лом и лопату!! Не надо перекидывать на содержание статьи, ты за свои слова отвечай!! Или ты герой только слабому полу хамить?



    Ну, вот что точно не учтено, так это дегенеративность некоторых форумчан, которым нужно точно все расписать, как и чем очистить себе тропу во дворе. А что касается слабого пола, подрихтуй, будет пол крепче. Что касается хамства, то перечитайте свою писанину, прежде чем пытаться совестить других. ну а теперь в твоем стиле...отвали уже.



    Про инструкции - идиотов, раздающих советы и указы, подобных тебе, я насмотрелся ещё в армии. Там тоже говорили - бери лом и подметай плац! Т.ч. свои советы и разъяснения впихни себе поглубже! Про твои умственные способности лучше промолчать, ибо говорить там не о чем.

    Про пол - какие ещё нужны доказательства твой неполноценности?? Перечитай форум и попробуй осмыслить о чём я.

    Про хамство - стиль моего к тебе обращения полностью соответствует тому, который ты применяешь к другим участникам обсуждения. Именно такой формат донесения информации наиболее понятен для тебя.

    Ну и как итог, тычешь в людей пальцем, а сам-то ты что из себя представляешь?? Я у себя во дворе организовал расчистку, не дожидаясь помощи ни от кого. И при этом никому и нигде идиотских советов не даю. А что сделал ты, клоун???

  • мимо шел

    мимо шел
    1 час назад

    ВЕЗДЕ!

    От слова Везде.

  • V.M.

    V.M.
    47 минут назад



    показать,где скользко?



    и сказать, как горожанам скользко и какие слова они говорят в адрес мэрии. Писать с матами разрешается!

  • Oldlord

    Oldlord
    43 минуты назад

    V.M.



    показать,где скользко?



    и сказать, как горожанам скользко и какие слова они говорят в адрес мэрии. Писать с матами разрешается!



    Да ладно!



    Вы же воспитанная дама! )



    Я вот за сегодняшний день ни разу не поскользнулся.



  • Шапочка

    Шапочка
    33 минуты назад

    Лучше всего властям посетить травмпункт, так сказать быть ближе к народу, опросить где же им скользко то было((( им там так все расскажут, догонят и еще добавят

  • M~U~S~K~A~T~

    M~U~S~K~A~T~
    27 минут назад

    У меня подруга позавчера упала на тротуаре, повредила колено, пять часов в травм.пункте провела. Народу там битком!

  • домовенок

    домовенок
    6 минут назад

    Светок

    С дороги ни в один двор не заедешь,а идти вообще невозможно,в микрахе точно,и что фотать,по тротуарам еле идёшь,а где повороты между домами,проползать надо.



    ++++++++++++++++++++++

    Точно, на себе сегодня испытано

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