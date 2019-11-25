Пограничники вытаскивали фуру, застрявшую между Китаем и Россией (видео)

Фото: скриншот видео

На мосту через пограничную реку Байлинхэ (Тур), которая впадает в озеро Ханка, застряла во время сильного снегопада китайская фура. Инцидент произошел 18 ноября, но о нем стало известно только сейчас.

Происшествие случилось на границе Китая и России, на погранпереходе Мишань (провинция Хэйлунцзян) – Турий Рог (Приморский край), следует из видео китайской полиции, размещенного в соцсети Weibo.

«Мост через реку Байлинхэ – самый короткий в мире пограничный мост, его длина составляет всего 1,5 метра. 18 ноября из-за снегопада, на пограничном мосту образовались сугробы высотой до 40 сантиметров, и в одном из таких сугробов при переезде через границу застряла фура. Тягач уже оказался на российской территории, а прицеп остался в Китае», – рассказал в комментарии к видео начальник первой смены работников пункта пропуска Мишань. По словам пограничника, фура заблокировала движение через границу на 30 с лишним минут.

«Мы провели переговоры с российской стороной, и российская сторона нам разрешила отправить в пограничную зону экскаватор, чтобы вытолкнуть застрявшую фуру. Операция продлилась более 30 минут. В итоге фура выехала из сугроба и успешно проехала на российскую территорию», – добавил работник пункта пропуска.

Китайские пограничники своими действиями позволили сэкономить китайской торговой компании более 400 000 юаней издержек, связанных с оказанием помощи застрявшей в сугробе грузовой машине, сообщает Biang.ru.