Где и сколько времени тратит пациент: Ивановская поликлиника становится бережливой

Летом 2019 года Ивановская поликлиника вошла в региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Одно из его ключевых направлений – создание новой модели медицинской организации. Она называется «Бережливая поликлиника».

Её суть в повышении эффективности работы лечебно-профилактического учреждения, увеличении продуктивности работы персонала и сокращении времени ожидания пациентов в очередях.

Все это позволяет сберечь время и оказать помощь гораздо большему количеству пациентов при том же количестве ресурсов. Чтобы оптимизировать работу, в медучреждении, в числе прочего, отслеживают передвижение каждого пациента от самого входа.

«Проведено картирование потоков пациентов: мы проследили за пациентами от самого входа в поликлинику и посчитали, где и сколько времени он тратит. Сначала на регистрации и выписке талона в регистратуре, затем в очереди у врача или на прохождении обследования. Стараемся развести потоки. То есть разделить пациентов там, где в один и тот же кабинет они приходят с различными целями, будь то выписка больничных листов или льготных лекарств, выполнение назначенных инъекций или забор анализов крови. Чтобы люди затрачивали меньше времени», – рассказал и. о. главного врача ГБУЗ АО «Ивановская больница» Игорь Самарин.

Кроме того, в поликлинике стараются разграничивать потоки приезжих и тех, кто живет в самой Ивановке: принимать в разное время для их же удобства. Через поликлинику в среднем в сутки проходит около 260 человек.

«Пациенты из окружающих сел стараются приехать в утренние часы, поскольку автобусы ходят именно в это время. После обеда поликлиника зачастую не настолько заполнена. Получается, что потоки и нагрузка распределяется неравномерно. Стараемся пациентов ивановских пригласить в поликлинику после обеда. Пациентов из района стараемся звать на утренние часы, чтобы они успели вернуться на автобусе домой», – поясняет Игорь Олегович.

Для прохождения диспансеризации и вовсе выделили отдельный кабинет и медицинского работника. Пройти ее теперь можно даже в выходной – субботу определили как дополнительный день.

Один из принципов «бережливой поликлиники», который внедряют в медучреждение Ивановки – метод 5S. Он включает в себя 5 принципов: аккуратность, порядок, чистоту, стандартизирование и дисциплину.

Например, на приеме специалист должен содержать рабочее место не только в чистоте, но и убрать с него все ненужные предметы, бумаги. Этот принцип помогает сократить лишние движения, а значит, сэкономить время. Кроме того, в кабинетах максимально приближены необходимые предметы – компьютер, клавиатура, принтер –, чтобы не тратить время на перемещения по кабинету.

«В процедурном кабинете стараемся оптимизировать количество журналов для записей, уменьшить их, чтобы медицинская сестра занималась как можно меньше записями пациентов и выполняла именно процедуры», – добавил и. о. главврача.

В рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника» в ближайшее время установят инфомат, через который можно будет записаться к нужному специалисту. Пока это можно сделать, зайдя на сайт поликлиники с помощью компьютера или смартфона с выходом в интернет, или по телефону.

Для удобства и опять же сокращения затрат времени пациентов над каждой дверью развесили таблички, чтобы сразу при входе было видно, где какой специалист размещается. На первом этаже поликлиники установлен кулер с водой, в детской консультации – телевизор, чтобы дети во время ожидания очереди у врача могли скоротать время за просмотром мультфильмов. В большей части кабинетов поликлиники сделан косметический ремонт.

На обустройство «бережливой поликлиники» потратили 110 тысяч рублей. На ремонт кабинетов и закупку медицинского оборудования ушло более миллиона.

«Полностью процесс перехода поликлиники в "бережливую" еще не закончился. Мы проанализировали результаты и сейчас устраняем недостатки. Мы уверены, что результат будет и пациентам будет комфортнее посещать наш учреждение», – подытожил Игорь Самарин.