Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:30 0

Благовещенец отправил наркотик на Сахалин и оказался в колонии строгого режима

Благовещенец отправил наркотик на Сахалин и оказался в колонии строгого режима
Фото: pixabay.com

Житель Благовещенска отправил знакомому на Сахалин наркотик. За это суд приговорил отправителя к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В январе 2019 года благовещенцу позвонил знакомый, находившийся в Долинске Сахалинской области. Он попросил приобрести и переслать ему метилэфедрон. В тот же день благовещенец, получив от «заказчика» 20 000 рублей, а также логин и пароль, сделал заказ на сайте, где осуществлялся незаконный сбыт наркотиков. «Покупку» спрятали в тайник, координаты которого передали жителю Благовещенска, сделавшему заказ. Он отыскал закладку и забрал оттуда 4,05 грамма наркотика.

Через несколько дней молодой человек попросил знакомого сходить на почту и отправить посылку на Сахалин. При этом знакомый не знал, что в посылке. Он выполнил просьбу.

В феврале наркотик в указанном количестве обнаружили в ходе досмотра дома у адресата, в Долинске Сахалинской области.

В судебном заседании благовещенец полностью признал вину в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал молодой возраст виновного; активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, молодой человек ранее был осужден условно. Это наказание ему отменили и добавили неотбытую часть к новому наказанию. Приговор суда – четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Просмотров всего: 430

#криминал #происшествия #суды

распечатать


В России и мире

В Белгороде гимнастка упала с высоты во время представления (видео)
Происшествия

Раненые при стрельбе в амурском колледже студенты идут на поправку
В России и мире

В Уссурийске раздетый ребенок чистил крышу школы от снега (видео)
Происшествия 1

Амурчанина на 2 года отправят в колонию за неуплату алиментов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь