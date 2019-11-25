Благовещенец отправил наркотик на Сахалин и оказался в колонии строгого режима

Житель Благовещенска отправил знакомому на Сахалин наркотик. За это суд приговорил отправителя к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В январе 2019 года благовещенцу позвонил знакомый, находившийся в Долинске Сахалинской области. Он попросил приобрести и переслать ему метилэфедрон. В тот же день благовещенец, получив от «заказчика» 20 000 рублей, а также логин и пароль, сделал заказ на сайте, где осуществлялся незаконный сбыт наркотиков. «Покупку» спрятали в тайник, координаты которого передали жителю Благовещенска, сделавшему заказ. Он отыскал закладку и забрал оттуда 4,05 грамма наркотика.

Через несколько дней молодой человек попросил знакомого сходить на почту и отправить посылку на Сахалин. При этом знакомый не знал, что в посылке. Он выполнил просьбу.

В феврале наркотик в указанном количестве обнаружили в ходе досмотра дома у адресата, в Долинске Сахалинской области.

В судебном заседании благовещенец полностью признал вину в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал молодой возраст виновного; активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, молодой человек ранее был осужден условно. Это наказание ему отменили и добавили неотбытую часть к новому наказанию. Приговор суда – четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.