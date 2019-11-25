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25ноября
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В Тамбовке соцработники напомнили о недопустимости жесткого обращения

В Тамбовке соцработники напомнили о недопустимости жесткого обращения

Специалисты Тамбовского комплексного центра социального обслуживания населения провели акцию «Синяя лента». Синий цвет, по задумке, ассоциируется с синяками на теле, а сама акция проводится в целях профилактики и предупреждения совершения преступлений в отношении несовершеннолетних.

В акции приняли участие сотрудники двух отделений Тамбовского центра – социальной помощи семье и детям и отделения по подготовке и сопровождению замещающих семей, к ним присоединились студенты Амурского аграрного колледжа и ребята из замещающих семей.

«Мы работаем с детьми, которые так или иначе сталкивались с жестоким обращением. Оно бывает разным – физическим, сексуальным, психическим, когда родители пренебрегают основными потребностями ребенка, часто оставляют детей одних, – рассказала заведующая отделением социальной помощи семье и детям Тамбовского КЦСОН Галина Бархатова. – В связи с жестоким обращением приходится детей изымать из семьи. Последний случай по такому факту был год назад, пятеро детей находились целый год в ивановском приюте, но мама прошла лечение от алкогольной зависимости, и дети вернулись в семью. Слава богу, это не столь часто происходит, в этом году таких случаев не было».

Акцию «Синяя лента» специалисты Тамбовского центра провели в рамках профилактической операции «Нет – насилию!». Волонтеры из кружка «Твори добро» раздавали прохожим буклеты «Детский мир без жестокости и насилия» с прикрепленной к ним синей лентой, символом борьбы с жестоким обращением. В буклетах указаны телефоны служб, где готовы принять информацию в этих ситуациях, а также призыв не молчать, если стали свидетелями фактов жестокого обращения. Акция должна напомнить взрослым о том, что детей нужно защищать и оберегать от любого посягательства на их жизнь и здоровье, – уверены в Тамбовском центре.

«Я думаю, такие мероприятия должны иметь практическую пользу. Кто-то прочитает и задумается, однозначно», – заключает Галина Бархатова.

По последним данным, в Тамбовке и Тамбовском районе 39 семей состоят на межведомственном контроле – это семьи «группы риска» и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

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#соцзащита

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Комментарии
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  • Kotik2011

    Kotik2011
    3 часа назад

    Интересно, а у нас может это работать без перегибов. И для чего создаются эти службы, ведь в них не заложены воспитательные функции, функции взаимодействия с учебными заведениями, не формальными, особенно когда что то случилось, а постоянными, помогающими организовать нормальный учебный процесс, помогать поддерживать доброжелательный, дружеский климат в классах и аудиториях. Это я говорю о том климате, когда один-два урода в классе (группе) третируют учащихся, учителей и преподавателей, а управы на них нет. Это как правило дети родителей с завышенным самомнением, для которых кроме их собственного я ничего не существует. Они могут быть обеспеченными и нищими, реакция на отвратительное поведение их чада одна, - «мой ребенок, всегда прав, и вы не можете с ним ни чего сделать». Богатые в этом случае размахивают « лозунгом», типа я вас засужу, менее обеспеченные обещают всякие напасти. Вот тут бы и вмешаться всяким органам опеки и социальной защиты, помочь поставить на место зарвавшегося недоросля, который материт преподавателя, угрожает расправой ученикам и сокурсникам, но нет, в это они не хотят вдаваться, мол есть администрация учебного заведения, родительские комитеты, пусть они и разбираются. И только когда случается трагедия, эти органы взбадриваются и начинают бешенную активность, направленную как правило на расширение их полномочий. А теперь вернемся к началу, о перегибах, эти органы лезут как правило в малообеспеченные, но законопослушные семьи, неполные семьи, где им будут внимать, где они могут угрожать отнять детей, чем легко ставят очередную палку в план по работе с неблагополучными семьями, в семьи, ведущие асоциальный, конфликтный и скандальный образ жизни они вмешиваются неохотно. Поэтому о перегибах, навязывание американского образа жизни, где превалирует стукачество, ведет к тому, что в любой малообеспеченной семье, но старающихся воспитывать своих детей в строгости, любой шлепок (с последующим звонком обиженного ребенка по стукаческому телефону) приведет этого ребенка в детдом, с последующей передачей его в другую семью.

  • Ахатин

    Ахатин
    15 минут назад

    Синяя лента - это традиционная акция, ежегодная. Она не связана с какими-то событиями. Призвана как раз избежать перегибов: детей не должны бить до синяков ни дома, ни в школе. Шлепки не оставляют следов и шрамов, не вынуждают ребенка бежать к телефону, к незнакомым людям, чтобы оговорить свою мать или отца. Ссоры есть у всех. Но морального насилия быть не должно. Поэтому синие ленточки и раздают - напоминают, люди в ответе за детей. И родители, и соседи, и учителя, и продавцы, и водители автобусов, и прохожие на улице. Все взрослые нормальные люди. А добрых и отзывчивых психологов на все школы не хватит, на все классы не хватит, на все колледжи и детские сады тоже. Вот в чем смысл акции: возьми ленточку, стань лучше.

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