В Тамбовке соцработники напомнили о недопустимости жесткого обращения

Специалисты Тамбовского комплексного центра социального обслуживания населения провели акцию «Синяя лента». Синий цвет, по задумке, ассоциируется с синяками на теле, а сама акция проводится в целях профилактики и предупреждения совершения преступлений в отношении несовершеннолетних.

В акции приняли участие сотрудники двух отделений Тамбовского центра – социальной помощи семье и детям и отделения по подготовке и сопровождению замещающих семей, к ним присоединились студенты Амурского аграрного колледжа и ребята из замещающих семей.

«Мы работаем с детьми, которые так или иначе сталкивались с жестоким обращением. Оно бывает разным – физическим, сексуальным, психическим, когда родители пренебрегают основными потребностями ребенка, часто оставляют детей одних, – рассказала заведующая отделением социальной помощи семье и детям Тамбовского КЦСОН Галина Бархатова. – В связи с жестоким обращением приходится детей изымать из семьи. Последний случай по такому факту был год назад, пятеро детей находились целый год в ивановском приюте, но мама прошла лечение от алкогольной зависимости, и дети вернулись в семью. Слава богу, это не столь часто происходит, в этом году таких случаев не было».

Акцию «Синяя лента» специалисты Тамбовского центра провели в рамках профилактической операции «Нет – насилию!». Волонтеры из кружка «Твори добро» раздавали прохожим буклеты «Детский мир без жестокости и насилия» с прикрепленной к ним синей лентой, символом борьбы с жестоким обращением. В буклетах указаны телефоны служб, где готовы принять информацию в этих ситуациях, а также призыв не молчать, если стали свидетелями фактов жестокого обращения. Акция должна напомнить взрослым о том, что детей нужно защищать и оберегать от любого посягательства на их жизнь и здоровье, – уверены в Тамбовском центре.

«Я думаю, такие мероприятия должны иметь практическую пользу. Кто-то прочитает и задумается, однозначно», – заключает Галина Бархатова.

По последним данным, в Тамбовке и Тамбовском районе 39 семей состоят на межведомственном контроле – это семьи «группы риска» и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.