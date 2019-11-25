В Уфе жители микрорайона выступили против строительства хосписа

В Уфе будущие жильцы еще недостроенного микрорайона выступили против запланированного по соседству строительства хосписа. Они считают, что это плохо отразится на психологическом состоянии их самих и их детей .

Разговоры о том, что в Уфе необходимо построить хоспис, начались давно. Но только летом 2019 к этому вопросу подключились власти. Для жителей ЖК «Цветы Башкирии» это заявление прозвучало как гром среди ясного неба. Когда они покупали квартиры в этом квартале, речи о том, что по соседству воздвигнут медицинское учреждение, не было. Никто из жильцов не выступает против строительства хосписа. Они лишь хотят, чтобы это учреждение построили в другом месте, пишет «Комсомольская правда. Уфа».

На сайте «Открытая республика», где публикуются обращения в адрес башкирских чиновников, появилось письмо жительницы микрорайона в адрес главы региона. В своем заявлении она попросила главу республики Радия Хабирова найти альтернативную площадку для строительства. И с ней согласились многие жители.

«Судя по градостроительному плану земельного участка, строительство хосписа предполагается прямо на въезде в ЖК, буквально в 50 метров от дома. Жилой комплекс состоит из небольших по площади квартир, рассчитан на будущих родителей и молодых семей. Вид умирающих детей будет негативно сказываться на психологическом здоровье беременных женщин и молодых мам. Так же как и постоянное наблюдение за веселыми здоровыми детьми будет ранить в самое сердце родителей умирающих детей. А неизбежные регулярные похоронные процессии лягут тяжелым бременем на сердце и души жителей молодого микрорайона», – написала она, подчеркнув, что «хоспис обязательно нужен городу, но логичнее расположить его вблизи лечебных учреждений».

Одно из отделений будущего хосписа

На минувших выходных Радий Хабиров написал, что вопрос со строительством хосписа в указанном районе решен окончательно и бесповоротно. «Я был очень удивлён, узнав, что по соседству живут люди, не понимающие прописных истин. Одна из них в том, что люди, которые болеют, ничем не хуже здоровых. И правами обладают точно такими же. В том числе правом, чтобы хоспис был удобно расположен», – написал у себя в социальных сетях глава региона.

В ответ на все аргументы жильцов и дольщиков ЖК «Цветы Башкирии», которые высказали недовольство строительством хосписа именно в этом месте, глава республики обвинил их едва ли не в фашизме и посоветовал им сходить в храм, чтобы подумать над своим моральным обликом.

В ответ на возмущение жителей ЖК «Цветы Башкирии» свою позицию высказал и председатель Совета по правам человека Владимир Барабаш. Заявления жильцов и дольщиков он назвал «мракобесием». «Вид умирающих детей будет негативно сказываться! Что?! Что в головах у людей, которые так думают и пишут? Чей еще вид будет негативно сказываться? Детей-инвалидов? Стариков? Малоимущих? Людей другой национальности или веры? Их всех тоже надо будет переместить, чтобы не «сказывались»? Сейчас модно говорить об инклюзивном образовании, помогать благотворительным фондам, рассуждать о доступной среде. И параллельно с этим в нашем обществе, среди нас самих, вольготно чувствует себя подобное чудовищное мракобесие», – написал на своей странице в социальных сетях Владимир Барабаш.