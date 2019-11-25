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25ноября
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сегодня, 10:35 4

В Варваровке из-за гололедицы школьников перевели на дистанционное обучение

В Варваровке из-за гололедицы школьников перевели на дистанционное обучение
Фото: instagram.com

В селе Варваровка Октябрьского района школьников перевели на дистанционное обучение. Такую меру пришлось применить после того, как дождь, обрушившийся на Амурскую область вечером в пятницу, 22 ноября, превратил дороги и тротуары в каток.

На протяжении выходных дней, 23 и 24 ноября, в Варваровке посыпали дороги песком с реагентами. В инстаграм-аккаунте села водителей и пешеходов попросили по возможности отказаться от поездок и прогулок.

В школе сообщили, что с 25 по 27 ноября ученики с первого по 11-й классы переведены на дистанционное обучение, то есть ребята будут выполнять задания дома.

По предварительным данным, в других населенных пунктах Октябрьского района, где нет школ и детей нужно возить в другой населенный пункт, на три дня продлили каникулы.

В Благовещенске школы работают в обычном режиме.

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#школа

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Комментарии
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  • Муромов

    Муромов
    50 минут назад

    а в Благовещенске гололёда нет-поэтому детям предложено ноги ломать

  • Astoriya

    Astoriya
    38 минут назад

    Утром отводила ребенка в школу, так перед нами девочка шла, раз 10 упала.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    21 минута назад

    Правильно в Варваровке сделали.Другим школам стоит задуматься.Да и родителям тоже.Не пускать детей в школы пока не устранят гололёдные явления.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    16 минут назад

    Б.Валя сказала, что не ЧС! Пустить бы её покататься

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