В Варваровке из-за гололедицы школьников перевели на дистанционное обучение

В селе Варваровка Октябрьского района школьников перевели на дистанционное обучение. Такую меру пришлось применить после того, как дождь, обрушившийся на Амурскую область вечером в пятницу, 22 ноября, превратил дороги и тротуары в каток.

На протяжении выходных дней, 23 и 24 ноября, в Варваровке посыпали дороги песком с реагентами. В инстаграм-аккаунте села водителей и пешеходов попросили по возможности отказаться от поездок и прогулок.

В школе сообщили, что с 25 по 27 ноября ученики с первого по 11-й классы переведены на дистанционное обучение, то есть ребята будут выполнять задания дома.

По предварительным данным, в других населенных пунктах Октябрьского района, где нет школ и детей нужно возить в другой населенный пункт, на три дня продлили каникулы.

В Благовещенске школы работают в обычном режиме.