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25ноября
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сегодня, 10:31 11

Амурским судебным приставам показали в СИЗО, что ждет коррупционеров

Амурским судебным приставам показали в СИЗО, что ждет коррупционеров

Для сотрудников службы судебных приставов Амурской области устроили экскурсию в следственный изолятор № 1 и познакомили с условиями содержания осужденных. Это делается для того, чтобы сформировать у приставов нетерпимое отношение к коррупции.

Во время экскурсии сотрудники СИЗО рассказали приставам о наиболее часто совершаемых преступлениях, в том числе коррупционного характера, привели примеры, озвучили сроки наказания и порядок пребывания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждении.

«Подобные мероприятия позволяют наглядно показать возможные последствия преступлений, оберегая молодых сотрудников от совершения необдуманных действий, которые могут привести их к долгому проживанию в подобных учреждениях», – сообщают в пресс-службе УФССП по Амурской области.

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#жизнь #закон #работа

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Комментарии
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  • Поиск

    Поиск
    43 минуты назад

    +100000000000000000000000000000000

  • злобный карлик

    злобный карлик
    34 минуты назад

    всех ченовнеков возить на такие экскурсии

    каждый понедельник с 8 утра перед ночалом новой трудавой недели

    ночать с васи и бабушки вали

    му го гоооо

  • full

    full
    32 минуты назад

    Не доверяют приставам работодатели, однако... С чего бы это?

  • Max412

    Max412
    30 минут назад

    Это всю администрацию, включая губернатора и депутатов надо возить туда)))

  • invv

    invv
    25 минут назад

    Max412 3 минуты назад

    Это всю администрацию, включая губернатора и депутатов надо возить туда)))

    !!!!!

  • OT

    OT
    22 минуты назад

    Смешно и глупо.

    Вы-бы этих приставов и особенно чиновнико по водили-бы по развалюхам и нищим жильцам области, чтоб хоть какое-то чувство сострадания здравое мышление сформировало.

    А водить по этому "зоопарку" для них просто развлечение.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    20 минут назад

    И ещё предпринимателей-маршрутчиков тудыть

  • 028rus

    028rus
    18 минут назад

    ++++++

  • кержак

    кержак
    14 минут назад

    ...судя по фото не хило так коррупционеры чалятся...хата беленная,простынки чистая...лафа одним словом...)))

  • Свинина

    Свинина
    6 минут назад

    кержак

    ...судя по фото не хило так коррупционеры чалятся...хата беленная,простынки чистая...лафа одним словом...)))



    тоже туда хочешь?

  • OT

    OT
    4 минуты назад

    В любом зоопарке чистят прибирают и кормят. А для человека и дополнительно комфорт некий придают. Про цапка писали-же, что он там икру на хлеб на мазывал и крабами питался.

    Ну глупо-же показуха такая. Я так после этого смотра уже подумал, что там надзирателе каждый день видят этот зоопарк и пусть именно этих надзирателей назначают в судебные приставы. Уж они-то коррупцию по такой логике должны ненавидеть до самого копчика их седалища

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