Амурским судебным приставам показали в СИЗО, что ждет коррупционеров

Для сотрудников службы судебных приставов Амурской области устроили экскурсию в следственный изолятор № 1 и познакомили с условиями содержания осужденных. Это делается для того, чтобы сформировать у приставов нетерпимое отношение к коррупции.

Во время экскурсии сотрудники СИЗО рассказали приставам о наиболее часто совершаемых преступлениях, в том числе коррупционного характера, привели примеры, озвучили сроки наказания и порядок пребывания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждении.

«Подобные мероприятия позволяют наглядно показать возможные последствия преступлений, оберегая молодых сотрудников от совершения необдуманных действий, которые могут привести их к долгому проживанию в подобных учреждениях», – сообщают в пресс-службе УФССП по Амурской области.