Механизм выравнивания энерготарифов в ДФО продлят

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Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят на действующих условиях на 2020 год. Механизм также будет продлён до 2028 года, но обсуждается изменение параметров, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Принято, в этом году всё будет так же, как было. А там будем продолжать, в этом, я имею в виду в 2020 году, я будущим годом живу. В 2020 году всё будет без изменений, до 2028 года оно будет продлено. Есть позиции по поводу того, чтобы изменить немножечко регулирование. Мы считаем, что менять ничего не надо. Будем искать какое-то общее решение», – цитирует Трутнева РИА Новости.

Механизм выравнивания энерготарифов заработал на Дальнем Востоке 1 июля 2017 года. Он предполагает снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей ряда регионов Дальнего Востока до среднероссийского уровня за счет надбавки к цене на мощность в европейской, уральской и сибирской частях России. В результате в пяти из девяти регионов Дальневосточного федерального округа тариф был снижен до 4 рублей за 1 кВт/ч.

Механизм был введен на три года, но в 2018 году встал вопрос о продлении его действия до 2028 года. В июле министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил, что механизм снижения энерготарифов для Дальнего Востока будет продлен до 2028 года. По данным министерства, эффект от выравнивания тарифов на Дальнем Востоке в 2018 году оценивался в 10 миллиардов рублей, пишет ТАСС.

Механизм выравнивания тарифов касается всех потребителей, кроме населения, тарифы для которого всегда ниже. Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета в сентябре 2018 года поручал обеспечить нормативную базу для продления до 2028 года механизма по выравниванию энерготарифов для отдельных потребителей на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня.