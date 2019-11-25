Девушка кашлянула и сломала десять ребер

В Китае девушка попала в больницу с переломом ребер из-за кашля. Врачи диагностировали перелом 10 ребер из-за астмы.

20-летняя китаянка страдала от приступов ночного кашля. Это доставляло ей сильный дискомфорт, но в больницу она обратилась после того, как спать стало невозможно. После обращения к врачам у нее диагностировали астму. Врачи прописали ей курс лечения и посоветовали приобрести ингалятор. Девушка принимала все лекарства, но кашель становился сильнее. Через несколько дней она вновь начала кашлять ночью и почувствовала сильную боль в груди.

Девушке вызвали скорую и рентген показал, что во время кашля китаянка сломала десять ребер. При обследовании организма врачи выяснили, что у нее необычно низкая плотность костей для человека ее возраста. Это объяснялось дефицитом витамина D и критически низким уровнем кальция и фосфора в крови.

Как выяснилось, женщина мечтала о светлой коже. Чтобы достичь своей цели, она старалась пореже выходить на улицу и круглый год пользовалась лосьоном от загара, который блокировал ультрафиолетовое излучение, что и привело к нехватке витамина D, сообщает «Лента.ру».

В марте сообщалось, что мужчина принимал раковую опухоль за укус насекомого. Новообразование быстро увеличивалось, и из-за этого он лишился глаза.