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25ноября
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сегодня, 10:04 0

Девушка кашлянула и сломала десять ребер

Девушка кашлянула и сломала десять ребер
Фото: Анастасия Гепп с сайта Pixabay

В Китае девушка попала в больницу с переломом ребер из-за кашля. Врачи диагностировали перелом 10 ребер из-за астмы.

20-летняя китаянка страдала от приступов ночного кашля. Это доставляло ей сильный дискомфорт, но в больницу она обратилась после того, как спать стало невозможно. После обращения к врачам у нее диагностировали астму. Врачи прописали ей курс лечения и посоветовали приобрести ингалятор. Девушка принимала все лекарства, но кашель становился сильнее. Через несколько дней она вновь начала кашлять ночью и почувствовала сильную боль в груди.

Девушке вызвали скорую и рентген показал, что во время кашля китаянка сломала десять ребер. При обследовании организма врачи выяснили, что у нее необычно низкая плотность костей для человека ее возраста. Это объяснялось дефицитом витамина D и критически низким уровнем кальция и фосфора в крови.

Как выяснилось, женщина мечтала о светлой коже. Чтобы достичь своей цели, она старалась пореже выходить на улицу и круглый год пользовалась лосьоном от загара, который блокировал ультрафиолетовое излучение, что и привело к нехватке витамина D, сообщает «Лента.ру».

В марте сообщалось, что мужчина принимал раковую опухоль за укус насекомого. Новообразование быстро увеличивалось, и из-за этого он лишился глаза.

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#здоровье #Китай

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