В ДТП на трассе Благовещенск – Свободный пострадал ребенок

За пятницу и выходные дни на дорогах Благовещенска и Благовещенского района автоинспекторы зарегистрировали 96 ДТП. В четырех ДТП пострадали семь человек.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в ночь с пятницы на субботу, 23 ноября, в Благовещенске прошел дождь, превратив город в каток.

В субботу в 9:49 на 62-м километре автодороги Благовещенск – Свободный произошла авария. Kia Rio выехала на встречную полосу и врезалась в «Волгу». Водитель и шестилетний ребенок-пассажир «киа» получили травмы. По предварительным данным, водитель корейского авто не выбрал безопасную скорость движения.

Ребенок не получил серьезных травм благодаря тому, что был в автокресле.