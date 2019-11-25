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25ноября
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сегодня, 09:47 4

В ДТП на трассе Благовещенск – Свободный пострадал ребенок

В ДТП на трассе Благовещенск – Свободный пострадал ребенок
Фото: pixabay.com

За пятницу и выходные дни на дорогах Благовещенска и Благовещенского района автоинспекторы зарегистрировали 96 ДТП. В четырех ДТП пострадали семь человек.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в ночь с пятницы на субботу, 23 ноября, в Благовещенске прошел дождь, превратив город в каток.

В субботу в 9:49 на 62-м километре автодороги Благовещенск – Свободный произошла авария. Kia Rio выехала на встречную полосу и врезалась в «Волгу». Водитель и шестилетний ребенок-пассажир «киа» получили травмы. По предварительным данным, водитель корейского авто не выбрал безопасную скорость движения.

Ребенок не получил серьезных травм благодаря тому, что был в автокресле.

Просмотров всего: 853

#дети #ДТП

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    А сколько дтп произошло по области за этот период?

  • Oldlord

    Oldlord
    40 минут назад

    И что людей тянет на дороги, когда они в таком состоянии?

  • Долгий

    Долгий
    20 минут назад

    АИ проверьте инфо, насколько мне известно ребёнок скончался в реанимации

  • Paster

    Paster
    2 минуты назад

    А зачем фото ремня от самолетного кресла?

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