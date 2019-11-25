В Амурской области с нового года может вырасти плата за проезд в автобусах

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В Амурской области с 1 января 2020 года планируется изменить стоимость проезда в общественном транспорте. В региональном управлении госрегулирования цен и тарифов опубликовали проект приказа «Об установлении предельных максимальных уровней регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа...».

В частности, для Благовещенска устанавливается себестоимость одной поездки для частных перевозчиков – 27 рублей, для муниципальных перевозчиков – 36 рублей. Это не означает, что проезд в автобусах подорожает в областном центре до 36 рублей. Как правило, затраты муниципальных перевозчиков частично покрываются за счет бюджета. И цена одной поездки для населения в муниципальном транспорте устанавливается на уровне стоимости проезда в частных автобусах. Решение об этом принимают в муниципалитете.

В приложении к проекту приказа перечислены и предельные тарифы для других городов и районов Амурской области. К примеру, для Архаринского района предлагается установить предельный тариф за одного перевезенного пассажира в 32 рубля, в Свободном – 27, в Белогорске ­– 26, в Зее – 31, в Тамбовке – 28, в Ивановке – 21. Кроме этого, проектом документа определяются максимальные тарифы за 1 километр перевозки одного пассажира для межмуниципальных маршрутов.

Тарифы еще не утверждены. Ожидается, что приказ будет подписан 4 декабря 2019 года. Ознакомиться с проектом можно на сайте управления госрегулирования цен и тарифов Амурской области.