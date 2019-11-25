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25ноября
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сегодня, 09:40 20

В Амурской области с нового года может вырасти плата за проезд в автобусах

В Амурской области с нового года может вырасти плата за проезд в автобусах
Фото: Амур.инфо

В Амурской области с 1 января 2020 года планируется изменить стоимость проезда в общественном транспорте. В региональном управлении госрегулирования цен и тарифов опубликовали проект приказа «Об установлении предельных максимальных уровней регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа...».

В частности, для Благовещенска устанавливается себестоимость одной поездки для частных перевозчиков – 27 рублей, для муниципальных перевозчиков – 36 рублей. Это не означает, что проезд в автобусах подорожает в областном центре до 36 рублей. Как правило, затраты муниципальных перевозчиков частично покрываются за счет бюджета. И цена одной поездки для населения в муниципальном транспорте устанавливается на уровне стоимости проезда в частных автобусах. Решение об этом принимают в муниципалитете.

В приложении к проекту приказа перечислены и предельные тарифы для других городов и районов Амурской области. К примеру, для Архаринского района предлагается установить предельный тариф за одного перевезенного пассажира в 32 рубля, в Свободном – 27, в Белогорске ­– 26, в Зее – 31, в Тамбовке – 28, в Ивановке – 21. Кроме этого, проектом документа определяются максимальные тарифы за 1 километр перевозки одного пассажира для межмуниципальных маршрутов.

Тарифы еще не утверждены. Ожидается, что приказ будет подписан 4 декабря 2019 года. Ознакомиться с проектом можно на сайте управления госрегулирования цен и тарифов Амурской области.

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#областная власть #транспорт #цены

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Комментарии
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  • Муромов

    Муромов
    1 час назад

    а чё бензин подорожал или дороги очистили?

  • Тима 2217

    Тима 2217
    1 час назад

    Не удивили

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Зашибись!!! Только не понятно, для чего АИ пишет это "волшебное" слово "может"?

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    А для Талакана особенный тариф? А то уже четвертый год 35 рублей за 7 минут езды между крайними остановками, по асфальту, без светофоров и пробок.

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Ну, чтобы не шокировать. А так, может да, а может не, может на рубль а может на десять. Такое впечатление, что хотят людей пересадить на такси. Скоро люди на остановках будут собираться по трое и заказывать такси

    Скинемся на троих?

    На водку?

    Нет, на такси…

  • kidman

    kidman
    1 час назад

    Подарки (большие и маленькие) населению на Новый год уже много лет одинаковые. Осточертело уже до тошноты

  • full

    full
    1 час назад

    А на каком основании поднимать тариф? Бензин стал дороже или жители богаче?

  • Max412

    Max412
    55 минут назад

    Странные тарифы. У частников одни, у муниципалов другие. Сдается мне с такой политикой у нас скоро будут московские перевозчики которые сами будут устанавливать цену рублей по 40. А администрация будет им подмахивать и говорить, что это правильно и хорошо. Как с АКС было.

    Или такие тарифы нужны просто для отмывания денег из бюджета?

  • DimonS

    DimonS
    54 минуты назад

    full

    А на каком основании поднимать тариф? Бензин стал дороже или жители богаче?



    Руководители беднее жить стали. На черную икру уже не хватает, приходится красной давиться и на Ламброджини с ручным управлением ездить.

  • Муромов

    Муромов
    53 минуты назад

    а то мы не знаем кому откаты за автобусные маршруты идут

  • ямщик

    ямщик
    47 минут назад

    Ну, если может, значит вырастет.

  • Алиса65

    Алиса65
    46 минут назад

    КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ....

  • Муромов

    Муромов
    45 минут назад

    в Махачкале проезд на автобусе 18 рублей

  • Мапа

    Мапа
    45 минут назад

    холостяк

    Ну, чтобы не шокировать. А так, может да, а может не, может на рубль а может на десять. Такое впечатление, что хотят людей пересадить на такси. Скоро люди на остановках будут собираться по трое и заказывать такси

    Скинемся на троих?

    На водку?

    Нет, на такси…



    +++

    Да, городской общественный транспорт обмельчал в прямом и переносном смысле.

    Троллейбусов уже нет. Большая часть рейсов из Автоколонне 1275 переданы на откуп частникам-маршрутчикам. Естественно любого нормального предпринимателя "на рынке" в первую очередь интересует снижение затрат и увеличение выручки. Поэтому не стоит от них ожидать просторных автобусов с адекватной ценой билета, выходящих в рейс по расписанию, удобному пассажирам.

    Так что "демократия" - свобода выбора - на чем добраться, хочешь на своем авто или на маршрутках или на такси или пёхом.

    :)

  • us.2001

    us.2001
    41 минута назад

    В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ С НОВОГО ГОДА МОЖЕТ ВЫРАСТИ ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД В АВТОБУСАХ

    ну конечно ,депутаты больше ничего нового не могут придумать )))

  • холостяк

    холостяк
    39 минут назад

    full

    А на каком основании поднимать тариф? Бензин стал дороже или жители богаче?



    И соляра подорожала и согласно Амурстату зарплата каждый месяц растет и уже за 46 тыс перевалила.

  • Бунтарь

    Бунтарь
    38 минут назад

    Уже на два рубля поднимать начали. Копеечные монеты из обращения ушли, похоже, монета в 1 рубль повторяет судьбу копеек. Ещё несколько лет прорывов и можно будет новую деноминацию проводить.

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    31 минута назад

    Странно, но в Южно-Сахалинске, где всё в несколько раз дороже, проезд в автобусе 20 рублей... Такое впечатление, что благовещенские водилы, либо взятки кому-то дают, либо просто ненасытные... И население в Южно-Сахалинске меньше, чем в Благовещенске, тысяч на 50-60...

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    17 минут назад

    В Находке - 27. Влдивостоке - 30.

  • OT

    OT
    15 минут назад

    После новогдних пьянок никакая власть не удержит инфляционный рывок.Дак зачем нам така бесполезная власть?

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