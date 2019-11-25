Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:34 3

Губернатор Приморья раздал щенков акита-ину в добрые руки

Губернатор Приморья раздал щенков акита-ину в добрые руки
Фото: primamedia.ru

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко раздал пять щенков акита-ину. Хозяевами собак стали люди, выигравшие конкурс, объявленный в личном инстаграм-аккаунте главы края.

Предпочтение в выборе новых хозяев отдавали владельцам частных домов, так как такой породе, как акита-ину нужен простор, проживание в квартире ей не подходит, сообщает ИА PrimaMedia.

Кому какой щенок достанется, решили при помощи жребия. Семьи тянули бумажки из рук губернатора. В итоге акита-ину отправились в Находку, Большой Камень, Партизанск, Партизанский и Чугуевский районы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Олег Кожемяко пристраивает щенят не в первый раз. Он делал это, будучи губернатором Сахалинской области, – тогда новых хозяев маленьким акита-ину также искали через конкурс. Одного из щенят отдали в семью из села Томское Амурской области. Щенка туда доставил другой экс-губернатор Амурской области – Александр Козлов.

Просмотров всего: 1212

#Дальний Восток #животные

распечатать


Экономика

Механизм выравнивания энерготарифов в ДФО продлят
Общество 5

Коровы на льду: буренки с трудом перебрались по ледяной амурской трассе (видео)
Происшествия

Арестована мать малыша, выпавшего из окна 8-го этажа во Владивостоке
Происшествия 17

СМИ: в Благовещенске задержали ЛГБТ‑активистку
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Муромов

    Муромов
    1 час назад

    Козлов шестерит перед хозяином

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Кто-нибудь скажите ему что есть программа стерилизации и что можно стерилизовать собаку и не будет проблем с пристройством, а то каждый год человек мучается куда бы щенков пристроить…..

  • Муромов

    Муромов
    1 час назад

    доставлять щенков-вот она работа министра

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь