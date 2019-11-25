Губернатор Приморья раздал щенков акита-ину в добрые руки

Предпочтение в выборе новых хозяев отдавали владельцам частных домов, так как такой породе, как акита-ину нужен простор, проживание в квартире ей не подходит, сообщает ИА PrimaMedia.

Кому какой щенок достанется, решили при помощи жребия. Семьи тянули бумажки из рук губернатора. В итоге акита-ину отправились в Находку, Большой Камень, Партизанск, Партизанский и Чугуевский районы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Олег Кожемяко пристраивает щенят не в первый раз. Он делал это, будучи губернатором Сахалинской области, – тогда новых хозяев маленьким акита-ину также искали через конкурс. Одного из щенят отдали в семью из села Томское Амурской области. Щенка туда доставил другой экс-губернатор Амурской области – Александр Козлов.