Блюда полезные и вкусные: в городской больнице Благовещенска рассказали о питании для пациентов

В Благовещенской городской клинической больнице рассказали о новых подходах в организации питания пациентов. Ежедневно здесь кормят не менее шестисот человек – тех, кто лежит в отделениях больницы и в городском роддоме.

«Мы пересматриваем наши блюда, внедряем что-то новое. Раньше кормили пациентов более однообразно, сейчас стараемся менять в пределах норм питания на каждого больного, – рассказывает заведующий пищеблоком Благовещенской городской больницы Андрей Игнатюк. – Хочется разнообразить меню больным, чтобы человек лежал в больнице, а чувствовал себя как дома. Например, камбалу в меню добавили и стараемся готовить ее не только на пару, но и запекать, чтобы вкусно выглядела и источала аппетитный аромат».

Андрей Игнатюк приводит цифры: ежедневно повара больницы кормят примерно 120 пациентов роддома и около пятисот пациентов других отделений. За один только день на приготовление завтраков, обедов и ужинов может уйти почти 190 килограммов картофеля, 85 килограммов капусты, около 70 килограммов говяжьей печени и 95 килограммов камбалы. Особый подход – к пациентам городского роддома.

«Рыба, мясо, курица – для рожениц и беременных женщин, у них же вкусы меняются каждый раз, и мы стараемся, чтобы они остались довольными, подстроиться под них стараемся», – делится Андрей Сергеевич.

Отдельный стол не только для пациенток родильного дома, но и для тех, кто болеет сахарным диабетом, у кого есть непереносимость кисломолочных продуктов, а также для пациентов, которые перенесли или готовятся к хирургическому вмешательству.

Таким пациентам показан щадящий стол – то есть в меню превалируют отварные, паровые, протертые блюда. Пациентам с повышенным сахаром в крови показан стол № 9 – для них чаще готовят отварной картофель и определенные крупы, а чай дают без сахара. Пищу для нескольких сотен пациентов готовят восемь поваров, они работают в две смены и к работе приступают с пяти часов утра, чтобы к половине восьмого завтрак уже был готов.

«Тортиками, пельменями и жареной картошечкой наших пациентов мы не можем побаловать! Мы работаем согласно приказу минздрава, по нему существует натуральная норма по каждой диете, которую мы обязаны соблюдать, разработано семидневное меню – это стандарт, этот приказ мы выполняем», – поясняет диетолог Благовещенской городской больницы Светлана Курако.

«Мы стараемся улучшить и разнообразить рационы, хотя лечебное питание подразумевает и технологию приготовления пищи, и исключение специй, копченостей, соленостей. В этом плане диетическое питание отличается от домашнего», – добавляет Светлана Ивановна.

Руководитель пищеблока приводит пример, как здесь кормят пациентов. Например, на завтрак молочная гречневая каша с сахаром или без, какао с молоком, чай, кисель, сок из фруктов или овощей, на обед – суп картофельный с вермишелью или суп с зеленым горошком, запеканка из творога, на ужин – вареная колбаса, рис, салат из свеклы, чай и хлеб.

В больнице проводят анкетирование, чтобы выяснить, чем в плане питания бывают недовольны пациенты. «Мы собираем жалобы, замечания, предложения. Жалоб намного меньше сейчас стало. Основываясь на этих анкетах, пытаемся исправить недочеты и что-то новое ввести», – добавляет Андрей Игнатюк. Андрей Сергеевич рассказывает – он лично пробует все блюда, которые готовят повара. Также пробы снимают дежурные врачи отделений, и только с их одобрения начинается раздача пищи.

«Держу все на личном контроле. Чтобы знать, чем кормим пациентов, за что мне отвечать, – заключает Андрей Сергеевич. – Иной раз идешь по коридору, а тебе в отделении говорят – “спасибо большое”. Это очень приятно».