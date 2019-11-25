В Москве открылся самый большой каток в Европе: обзор прессы

В ЦФО установят контроль за транспортными средствами; в Малайзии умер последний суматранский носорог; в Сингапуре казнен гражданин за провоз 16 граммов наркотика.

Не пропусти

«Известия» рассказали, что на территории Центрального федерального округа за перемещением всех транспортных средств будет установлен тотальный контроль. Ни один автомобиль или какое другое транспортное средство не ускользнет от бдительного взгляда огромного количества камер видеонаблюдения – их будет более 5 тысяч! На запуск масштабной системы по контролю (то есть, на Большого брата) московские власти потратят более 200 миллионов рублей. Лозунг советского времени – «Всё во имя человека – всё для блага человека!» – наконец-то возымел свое действие.

Полный абзац

Газета «Труд-7» поставила в известность, что система контроля космического пространства «Роскосмоса» за последние три месяца засекла два потенциально опасных для Земли астероида – надо же как-то оправдывать те средства, что отпускаются этой корпорации. Я не стал бы об этом рассказывать вам – мало ли астероидов грозит нам концом света – но, как пишут в газете, один из этих космических объектов обнаружен в околоземном космическом пространстве в районе села Передовое Амурской области. А ведь по космическим меркам — это, считай, Благовещенск. Зловещий астероид имеет поперечный размер 10-15 метров.

Не вдаваясь в подробности о периодах обращения и гелиоцентрических орбитах, просто скажу, что, выходя из дому, не забудьте надевать шапку.

Очень интересно

С высоких берегов Амура перенесемся в не столь далекую Малайзию. В этом нам поможет еженедельник «Собеседник», сообщивший о том, что в Малайзии умер последний суматранский носорог. Самка носорога (или проще – носорожица) по кличке Иман страдала от рака. А за полгода до этого в Малайзии умер самец Там, который жил в заповеднике. Специалисты рассчитывали, что он станет первым участником программы по спасению суматранских носорогов, однако носорог отказался спариваться с двумя самками, которых ему подыскали, и не оставил потомства. Причиной его смерти стал возраст: Таму было не менее 30 лет. В таком преклонном носорожьем возрасте ему спать да спать надо, а от него непосильной работы требовали. Нелюди…

Вам статья

Продолжаем путешествие по Юго-Восточной Азии. Газета «Убойная сила» рассказала о том, что в Сингапуре за провоз 16 граммов наркотиков казнили гражданина Малайзии. Иностранец был арестован на границе, на сухопутном пограничном переходе еще два года назад. Последнее прошение о помиловании было отклонено сингапурским судом в июле этого года. Незаконный оборот наркотиков является одним из наиболее тяжких преступлений в Сингапуре, отмечает издание. Согласно местному законодательству, высшая мера наказания грозит за хранение, транспортировку 15 граммов героина или 30 граммов кокаина.

Напишут же такое

Далее «Панорама», рассказавшая забавную историю о том, как в Самаре на улице вдруг загорелся автомобиль BMW. Дело, понятно, по-житейски развлекательное, о чем свидетельствовало наличие большого количества зевак, с любопытством наблюдавших за процессом горения. Но тут мимо проезжала ассенизаторская машина, водитель которой правильно отреагировал на панику владельца БМВэшника. Он остановился, открыл кран цистерны и очень быстро потушил иномарку. Хорошо так потушил, основательно. А как ассенизатора отблагодарил владелец авто – не говорится.

На посошок

Ну и напоследок не могу не сказать о том, о чем горделиво рассказали все центральные газеты, попавшие мне в руки. В пятницу, 22 ноября, на ВДНХ (речь, понятно, о Москве, а не о нашем колхозном рынке), начал работать самый большой каток в Европе. Протяженность искусственного ледяного покрытия составляет 1,6 километра, площадь – 20,5 тысячи квадратных метров. Каток способен вместить одновременно почти четыре тысячи человек. Стоимость билета для взрослых начинается от 330 рублей, для детей – от 140 рублей.

А у нас – самый большой каток в мире, и совершенно бесплатно. И ни слова ни в одной сегодняшней газете. Обидно, все же, за область!