Автор «Лучшего спектакля» «Амурской осени-2019» Глеб Матвейчук снова выступил в Благовещенске

В Благовещенске впервые с сольным проектом выступил один из самых ярких представителей мюзикловой культуры – Глеб Матвейчук. В сентябре на XVII «Амурской осени» его мюзикл «Лабиринты сна» получил «журавля» как лучший спектакль. Сейчас Благовещенск для Глеба Матвейчука стал отправной точкой больших гастролей по Дальнему Востоку.

Вечер хорошей эстрады, приправленный хорошей классикой. Такую программу приготовил для дальневосточников известный певец, композитор, участник спектаклей, мюзиклов и телешоу, киноактер и автор музыки ко многим кинофильмам Глеб Матвейчук. Несмотря на недавнее рождение первенца, дочери Алисы, артист много гастролирует. В дальневосточном туре у него выступления почти каждый день.

В этот вечер звучали песни Евгения Крылатова, с которым, по словам исполнителя, он был дружен. Артист тепло вспоминал фестиваль кино и театра «Амурская осень» и благодарил за театральное Гран-при.

Публика в долгу не оставалась. Профессиональное исполнение вознаграждалось бурными аплодисментами, криками «браво» и «брависсимо».

А когда зазвучали «Подмосковные вечера», зрителям удержаться было невозможно. Глеб Матвейчук пел их вместе с залом.

Не мог обойти певец и русские романсы: прозвучали «Очи черные», «Дорогой длинною». Были и авторские песни, и песни из репертуара советских исполнителей, например, Валерия Ободзинского, Николая Гнатюка, Муслима Магомаева.

Были и шедевры мировой музыки – «Ария Иисуса Христа» из мюзикла «Иисус Христос – суперзвезда», ввод на эту роль для певца состоялся в театре имени Моссовета в 2008 году. Проникновенная мелодия сразу завладела зрительскими сердцами, причем Глеб Матвейчук показал, что он насколько хороший певец, настолько и хороший актер, ведь он учился сразу в двух заведениях – Щепкинском театральном училище и Московской консерватории.

Блестяще была исполнена и ария из оперы «Принцесса Турандот». Nessun dorma, в переводе с итальянского «Пусть никто не спит» — ария из последнего акта оперы Джакомо Пуччини, одна из самых известных арий тенорового репертуара. Прозвучали мужская – и ко всеобщему удивлению – женская партия из оперы «Призрак оперы» Уэббера. То, что голосовой диапазон у Глеба Матвейчука – пять октав, он доказал еще не раз.

«Вы — потрясающая публика! Хоть и гололед у вас, и задержка рейса у нас на 6 часов была. Но мы все собрались. Ничего, зато о жизни подумали», — отметил Глеб Матвейчук и затянул «Счастье вдруг, в тишине…», а зал встал для того, чтобы петь и танцевать. Провожали артиста зрители, громко аплодируя.

С Благовещенска у певца начались большие дальневосточные гастроли. 26 ноября у Глеба Матвейчука концерт в Хабаровске, далее — Арсеньев, Находка, Владивосток и Большой Камень. «Кстати, 1 марта в Санкт-Петербурге будет мой большой концерт, посвященный мюзиклам. Приезжайте!» — пригласил Глеб Матвейчук амурских зрителей.

Больше видео - в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.