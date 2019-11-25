На молодежной выставке в Благовещенске «всплыли» Сталины

На одной стене – кусок хлеба с подписью «Россия – это хлеб», на другой – огромные маски, на третьей – безмятежная встреча Нового года, и за всем этим наблюдают всплывающие из металла Сталины. Эти и другие работы двух молодых художников Николая Рыбака и Александра Zabor Кантемирова можно увидеть на выставке «Для Галочки», которая открылась в Амурском областном краеведческом музее. Ключи к тайным смыслам авторы предложили посетителям поискать самим.

«Для галочки» — это определение проформы, то есть для отчета. Этот смысл стал единственным, который обозначили в анонсах художники. Дескать, сегодня время бумажек, отписок и отчетов, вот и выставка тоже «для галочки». Однако настоящий художник не станет делать что-то для проформы. Поэтому посетители новой выставки самостоятельно попытались поискать тайные смыслы. Кто-то ходил от работе к работе, долго думал, другие вставали в центр и пытались воспринять выставку двух разных художников целиком, и после этого увидеть логику.

Художники при этом прохаживались и наблюдали за реакцией. Каждая отдельная работа несла свой смысл, но собранные вместе в одном творческом пространстве, они «воевали» друг с другом и оставляли тревожное послевкусие. Больше всего вопросов вызвал триптих из 60 «всплывающих» из металла масок Сталина. Словно это был конвейер, который начал штамповать новенькие блестящие бюсты.

«Сейчас по последним результатам исследований общественного мнения почему-то много людей стало положительно к нему относиться. Памятники начали отливать и ставить. Я сделал триптих, который отражает трансформацию отношения. От положительного, к негативному, потом опять положительное. Я также решил исследовать общественное мнение: буду слушать и читать, что говорят люди по этому поводу», — рассказал автор Александр Zabor Кантемиров.

«Сталины» на выставке «смотрят» на маски – последние просто огромны. Изготовлены из полимербетона разного состава, он заливается в силиконовую форму и застывает. Маски разные – у одной глаза залиты золотом, другая расписана донельзя, а последняя – испещренная дырами. Что это – старческая немощь или поизносившаяся от пороков и праздности душа? Каждый додумывает сам.

«Никакого подтекста. Это просто поиск материала, из чего лучше получается скульптура. Он есть у каждого художника. Поэтому маски получились такие попсовые, для Инстаграма пофотаться», — попытался успокоить Александр.

Работы Николая Рыбака имеют уже узнаваемый стиль: это картинки из жизни, такие близкие и понятные, с затейливыми, порой саркастическими комментариями.

Нашлась на выставке и та самая «Галочка» — невысокая хрупкая девушка, которая настоятельно вместе с художникам отмела все возможные смыслы.

«Маски — это дизайнерская, интерьерная работа, ничего больше! Есть положительное у Коли Рыбака. Человек владеет академизмом, но мне кажется, тема сейчас неактуальна и безвкусна. Мне кажется, надо не для Галочки стараться, а для Изольды, Любви. Любови. Тогда все превратится в более метафоричную историю», — пояснила девушка.

«Хорошо. Для Матильды будет в следующий раз!» — пообещал Николай Рыбак.

Выставка будет работать до 15 декабря, вход по цене билета в музей. Подробнее о выставке, больше фото — в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.