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сегодня, 07:45 0

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

Утром 24 ноября в Оренбургской области произошла крупная автомобильная авария. На 15-м километре трассы Оренбург — Акбулак минивэн Hyundai врезался в двигавшийся во встречном направлении грузовик Scania.

Погибли шесть человек, включая шестилетнего ребенка и водителя микроавтобуса. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

По информации регионального МЧС, в автобусе находились граждане Узбекистана и Таджикистана. Трое получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Районный прокурор взял расследование под личный контроль, пишет РИА Новости.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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