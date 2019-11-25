Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

Утром 24 ноября в Оренбургской области произошла крупная автомобильная авария. На 15-м километре трассы Оренбург — Акбулак минивэн Hyundai врезался в двигавшийся во встречном направлении грузовик Scania.

Погибли шесть человек, включая шестилетнего ребенка и водителя микроавтобуса. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

По информации регионального МЧС, в автобусе находились граждане Узбекистана и Таджикистана. Трое получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Районный прокурор взял расследование под личный контроль, пишет РИА Новости.