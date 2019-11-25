Гороскоп 25 ноября: Стрельцы рассеяны, Девы сделают выводы

Восход Солнца: 07:58

Заход Солнца: 16:34

Солнце в Стрельце.

Овен. День благоприятен для завершения дел и перспективного планирования. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. Длительные поездки и путешествия или отдых на лоне природы в обществе близких людей снимут нервную усталость.Звезды рекомендуют подумать о своих романтических связях и увлечениях.

Телец. День благоприятный для активных действий в коммерции и бизнесе. Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на прежнем уровне. Избыток энергии может привести к ухудшению отношений с одним из друзей. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями или колдовством. Это может привлечь очень опасные и злые силы.

Близнецы. День по-прежнему благоприятен для творческой активности. Жизненный потенциал все также находится на высоком уровне. Есть шанс создать что-то необыкновенное. Усилится способность убеждения. Вы сможете привлечь к сотрудничеству влиятельных лиц. В связи с этим не исключены изменения в личной жизни.

Рак. Критический во всех отношениях день. Звезды рекомендуют ограничить прием животной пищи, воздержание, трезвую оценку действительности. Полагайтесь на интуицию и здравый смысл. Будьте собраны и деловиты. Не стоит полагаться на чужое мнение. Это только помешает делам и станет поводом для финансовых потерь. Воздержитесь от активной деятельности.

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Лев. Неблагоприятный день. Сегодня лучше не раздражаться и держать себя в руках, так как дела потребуют от Вас максимальной отдачи. Здоровье несколько пошатнется, а посему попробуйте посетить бассейн. Ваш организм нуждается в такой встряске.

Дева. Если в предыдущие дни Вы уберегли себя от глупостей, то сумеете по-новому взглянуть на минувшие события и сделать правильные выводы. В результате Вы ощутите полноту жизни и желание действовать.Сейчас Вы будете способны доставить много приятных минут и себе, и всем окружающим.

Весы. Двойственный, противоречивый день. В первой половине дня суета или мелочные обязанности несколько затормозят проявление позитивных тенденций. Однако со второй половины дня смело приступайте к самым ответственным делам, работе с документами.

Скорпион. Напряженный, двойственный день. Проходит под знаком защиты нравственных принципов и внутренней свободы. Судьба готовит вам очередные неприятные сюрпризы, вероятна психологическая и материальная зависимость. Чтобы избежать этого, внимательно относитесь к делам, связанным с деньгами или ценными бумагами.

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Стрелец. Сегодня Вы можете оказаться в новой ситуации. Этот день лучше всего начинать спокойно, ничего не планируя, так как планы могут не сбыться. Вам будет довольно сложно сориентироваться в потоке информации и событий. Мысли, чувства, поступки будут проявляться хаотично и бессистемно. Вероятны забывчивость и рассеянность.

Козерог. Благоприятный день, особенно для людей творческих профессий. Появляется возможность переосмыслить прошлый опыт, создать удачные планы на будущее. Будьте терпеливы, не давайте волю отрицательным эмоциям. Повышение жизненной активности может очень сильно повлиять на профессиональную деятельность, на отношения с друзьями и на вашу дальнейшую судьбу. Возможна финансовая прибыль или заманчивое предложение.

Водолей. День символизирует ослабление ауры и жизненной силы. Неблагоприятны поездки и путешествия. В сфере профессиональной деятельности вероятны ошибки и просчеты, связанные с неверной оценкой ситуации или ложной информацией. Звезды указывают на вероятные осложнения со здоровьем. У тех, кто заболеет сегодня, болезнь примет затяжной характер.

Рыбы. Изначальная нацеленность на романтические отношения заведет мужчин-Рыб в любовные сети. Однако звезды предупреждают, что очень скоро восторг и обожание сменятся жестокой ревностью. Ссоры и взаимные обиды могут привести к полному разрыву отношений.

Астролог: Вальдемар Небоходцев