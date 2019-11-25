Гороскоп на неделю 25 ноября – 1 декабря: Рыбам стоит остановиться, а Раки будут мериться амбициями

Общий астрологический прогноз на неделю с 25 ноября по 1 декабря для всех знаков Зодиака.

Овен. Овнам на этой неделе звезды советуют сосредоточиться на достижении своих стратегических целей. Не отвлекайтесь на мелкие дела. Думайте о главном и делайте все для того, чтобы приблизить свою мечту. Внешние обстоятельства примерно с середины недели поменяются к лучшему.

Телец. Вы честолюбивы и горды, и потому будете пытаться руководить коллегами, даже не занимая административной должности. И, кстати, у Вас это получится прекрасно. Домашние и друзья также согласятся с Вашим лидерством, и даже шеф порой будет чувствовать себя не совсем уютно, и будет выходить из положения, просто отдавая какой-то приказ.

Близнецы. Материальные блага будут чаще притягивать те люди, чья деятельность связана с не очень материальными вещами: наукой, искусством, духовными практиками и философскими теориями, со всеми видами познания и творческого самовыражения.

Рак. Амбиции Раков резко возрастут. Вам постоянно будет казаться что вы можете больше и еще больше. С такой энергией Вам и впрямь будет по силам чуть ли не горы свернуть, но все же старайтесь объективно оценивать свои возможности.

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Лев. С понедельника по четверг Львы, скорее всего, будут увлечены общением с друзьями. Вы сможете узнать последние новости, поделиться событиями из своей жизни и просто весело провести время. В конструктивном ключе пройдет обсуждение актуальных вопросов с единомышленниками.

Дева. Дева озаботится своим здоровьем, посетит эскулапов, потратив на них энную сумму. На этой неделе Дев озаботит и здоровье партнера. Здоровые Девы будут заняты бытовыми вопросами и не очень счастливы. Если только подчиненные их не развлекут тайным романом.

Весы. Ваше материальное положение в последнюю неделю ноября во многом зависит от других людей и вашей способности преодолевать трудности и решать проблемы. В конце недели откажитесь от выездов за пределы города.

Скорпион. Семенных Скорпионов в начале недели ждут конфликты и скандалы, сложно будет донести до близкого человека своё мнение. Постарайтесь вести себя максимально сдержанно и тем более не давать повода для ревности.

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Стрелец. Не бросайтесь в битву с самим собой, взяв за основу заключение, сделанное кем-то другим. Поймите, что «изгнание личных демонов» – это целиком Ваше личное дело. Изменяясь, Вы отбросите только те черты характера, которые кажутся неуместными Вам самому, но, отнюдь, не кому-то другому, пусть даже весьма близкому человеку.

Козерог. Сначала Вы много говорили и спорили, потом много думали, а сейчас начали предпринимать некоторые действия. Результат не заставил себя долго ждать, и вот, Вы в несколько ином качестве. Ну как Вы себя чувствуете? Нигде не жмет, не тянет? Боже мой, прямо как на Вас сшито! (Хотя, изначально шили не на Вас).

Водолей. На этой неделе, скорее всего, разрешится сложный или спорный вопрос, что позволит Вам двигаться дальше, не оглядываясь на какие-то уже надоевшие Вам обстоятельства. Правда, не ждите, что все будет легко и просто, но результат того стоит.

Рыбы. У Рыб эта неделя сложится довольно своеобразно. Звезды призывают вас остановиться и задуматься о жизни. В суете и шуме будней, среди множества дел и забот подчас так не хватает спокойного и умиротворенного созерцания мира.

Астролог: Вальдемар Небоходцев