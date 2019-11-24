Концерт «Живой струны» собрал полный зал, несмотря на гололед

В Амурской областной филармонии прошел заключительный концерт этого года в рамках проекта «Живая струна». Все два часа благовещенские барды исполняли только авторские песни. Некоторые мероприятия из-за гололеда в Благовещенске отменили, но концерт филармония решила провести. Собрался полный зал.

«Какой гололед? Я давно хотела познакомиться с творчеством амурских бардов, поэтому пропустить я такое не могла!» — рассказала зрительница Маргарита.

«А мы всегда ходим — на концерты, гулять вместе. И в снег, и в дождь — ни на что не обращаем внимания! Закалка! На «Живой струне» мы впервые: увидели афишу, вот пришли», — отметили зрители Галина и Юрий Смирновы.

Этот концерт был особенным — полностью состоял из авторских песен. Руководитель проекта Александр Бобошко делает такой один раз в сезоне. Песен набралось почти на два часа.

«Они все разные, наши участники. Вы не представляете, насколько интересно было собирать программу!» — восторженно отозвался о подготовке Александр Бобошко.

На сцену вышли Александр Бобошко, Александр Мамин, Юрий Морозов, Алексей Мишанин, Елена Пронченко, Светлана Санько и Анна Курьянова.

Они пели о природе, людях, путешествиях, родных местах, о любви. Все основано на личных историях и впечатлениях. Так, Александр Мамин, побывав на «Дорохинских чтениях» в селе Албазино, написал песню про Албазинский острог. А с редкой гостьей Анной Курьяновой они исполнили дуэтом песню с необычной мелодикой. Каждая песня была своеобразным рассказом. Многие зрители, подхватив мотив, подпевали.

«Я люблю нашу аудиторию. Причем она прирастает и меняется! И мы знакомимся друг с другом, я уже многих узнаю в зале. Когда работаешь с большой сцены, софиты светят, ты зал почти не видишь. Как штора черная. А здесь всех видно, как слушают, понимают ли, как реагируют. Это так здорово!» — отметил руководитель проекта Александр Бобошко.

Концерт продолжался почти два часа и завершился совместной песней «Изгиб гитары желтой…», которую также подхватили и зрители.

«Как здесь хорошо! Артисты расположили душевными рассказами, спели песни – как наши песни, которые были в нашей молодости. Александр Бобошко понравился больше всех. Молодец!» —рассказали зрители Галина и Юрий Смирновы.

Следующий концерт пройдет в следующем году. По традиции, он будет посвящен творчеству Владимира Высоцкого. Вечер состоится 25 января в 18 часов и пройдет также в формате музыкальной гостиной.

Больше фото и видео — в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.