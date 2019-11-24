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24ноября
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Улицы Хэйхэ, как и в Благовещенске, покрылись льдом после дождя (видео)

Улицы Хэйхэ, как и в Благовещенске, покрылись льдом после дождя (видео)
Фото: китайское СМИ

На китайский город Хэйхэ в ночь на 23 ноября также обрушился ледяной дождь. На городские улицы сразу поспешили коммунальные службы с лопатами, чтобы снимать с дорог и тротуаров ледяную корку.

«Вчера вечером пошел дождь, сегодня дороги и тротуары скользкие, они как зеркало.

Чтобы не упасть, мы вынуждены ходить, как пингвины, чтобы не потерять равновесие», – поделился житель Хэйхэ по фамилии Чу.

В китайской соцсети Weibo 23 ноября вирусным стало видео, на кадрах которого родители на привокзальной площади Хэйхэ ведут под руку ребенка, стоящего на коньках.

Парковка перед вокзалом Хэйхэ целиком покрыта льдом, и на ней почти нет машин. Пользователи соцсетей не осудили родителей за то, что они дали ребенку покататься на коньках на площади перед вокзалом, но призвали всех быть бдительными в гололед.

«Рассекаете на коньках? Но все же нужно быть осторожным на льду, в особенности детям и пожилым людям», – написал один из местных жителей.

Мэр Хэйхэ Ма Ли в своем обращении к коммунальщикам призвал их приложить усилия и расчистить основные артерии города, чтобы избежать ДТП и травм пешеходов, передает biang.ru.

Отмечается, что к 13:00 23 ноября дороги и тротуары перед школьными учреждениями, больницами, администрациями, а также тротуары и дороги к основным туристическим достопримечательностям Хэйхэ были очищены ото льда.

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#Китай #природа

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Комментарии
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  • Сара сара

    Сара сара
    36 минут назад

    Вот мне интересно, если так отбивать тонкий слой льда(лопатами) , по любому плитка и асфальт повредиться

  • Kadet_84

    Kadet_84
    23 минуты назад

    В Хэйхэ люди дружно чистят лед, тем самым решают проблему. А у нас, в первую очередь, собирут совещание, на котором будут решать, каким образом решить возникшую проблему...

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