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24ноября
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Строительство второй очереди Восточного контролируют из космоса

Строительство второй очереди Восточного контролируют из космоса
Фото: Амур.инфо

План строительства второй очереди космодрома Восточный выдерживается, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. О ходе работ он рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«В настоящее время у нас задействованы более 1 260 рабочих и 140 единиц техники. Это полностью соответствует проекту стройки. График выдерживается, несмотря на то, что там достаточно холодно», – сказал Рогозин. Глава Роскосмоса также добавил, что каждый месяц лично инспектирует ход работ.

Рогозин указал, что сейчас на космодроме продолжается работа по наращиванию трудовых ресурсов, материалов, заготовка конструкций. Он добавил, что пик строительства космодрома придется на середину следующего года.

«Самый главный объект – это стартовый стол, котлован вырыт на 71 %», – заключил Рогозин. При этом он указал, что по остальным двенадцати объектам строительства космодрома разработана проектная документация, получены экспертизы. «Я пока не сомневаюсь, что закончим в установленные сроки», – сказал он.

Госкорпорация контролирует ход строительства второй очереди космодрома Восточный, используя собственную спутниковую группировку, сообщил Рогозин. «Для объективного контроля мы решили использовать технологии, которые есть у Роскосмоса – нашу орбитальную группировку дистанционного зондирования Земли», – сказал он.

По словам Рогозина, проводятся съемки, во время которых отмечается, что произошло за неделю, а «дальше информация математически обрабатывается и маркеры показывают любые изменения: объема работ, количества техники и даже людей».

Глава госкорпорации отметил, что для детализации информации Роскосмос проводит дополнительную аэросъемку при помощи дронов. Он добавил, что госкорпорация получает «всю объективную информацию» о том, что происходит при строительстве.

Вторая очередь строительства космодрома Восточный в Амурской области предполагает возведение стартового стола под тяжелые ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что строительство объектов второй очереди «развивается по утвержденному плану и графикам». 15 декабря с опережением почти на полгода планируется установка технологического оборудования в хранилище кислорода и азота. Всего в плане второй очереди – строительство еще 18 объектов, по которым ведется предконтрактная работа, пишет ТАСС.

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#космодром #космос #строительство

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Комментарии
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  • aleskandrbasavin

    aleskandrbasavin
    1 час назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://bit.vodka/poyas

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Рогозина уже давно пора проверить на наркотики.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Робот Фёдор стучит на тех, кто тырит и не делится.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    PasterРогозина уже давно пора проверить на наркотики.


    И на не трудовые доходы.

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