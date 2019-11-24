В Магдагачинском районе открытым пламенем горела баня

Фото: Архив ГУ МЧС России по Амурской области

В Магдагачи 24 ноября рано утром загорелась частная баня. Огонь повредил 2 квадратных метра потолочного перекрытия и стены изнутри по всей площади. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. «Сообщение о пожаре поступило в 05:45. Через пять минут 4 сотрудника пожарно-спасательной части № 33 и две единиц техники прибыли на место. Строение горело открытым пламенем. В течение 45 минут открытое горение ликвидировали», – сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.