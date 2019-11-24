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В Магдагачинском районе открытым пламенем горела баня

В Магдагачинском районе открытым пламенем горела баня
Фото: Архив ГУ МЧС России по Амурской области

В Магдагачи 24 ноября рано утром загорелась частная баня. Огонь повредил 2 квадратных метра потолочного перекрытия и стены изнутри по всей площади. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. «Сообщение о пожаре поступило в 05:45. Через пять минут 4 сотрудника пожарно-спасательной части № 33 и две единиц техники прибыли на место. Строение горело открытым пламенем. В течение 45 минут открытое горение ликвидировали», – сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

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#пожары

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Комментарии
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  • aleskandrbasavin

    aleskandrbasavin
    1 час назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://bit.vodka/poyas

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